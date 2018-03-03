От неверности к счастью: как Керсти Кальюлайд и Георгий-Рене Максимовский нашли друг друга. Тайная история семьи президента

На приеме в честь ЭР100 в Эстонском национальном музее запечатлели редкий момент: отреагировав на призыв обнять друг-друга ровно в 20:18, Георгий-Рене Максимовский (51) обнял супругу Керсти Кальюлайд (48) перед объективами фотокамер. А редкий этот момент потому, что Максимовский и вовсе не любит появляться на публике, общаться со СМИ и говорить о себе, выходя в свет лишь изредка по договору с супругой.

До сих пор общественности не рассказана история, которую знает в Эстонии только очень узкий круг. Эта история никого бы и не заинтересовала, если бы Керсти Кальюлайд не стала президентом Эстонии. Принимая самую важную должность государства, Кальюлайд знала, что интерес общественности направлен не только на ее личность, но и на всю семью. И что в такой маленькой стране, как Эстония, ничто надолго не останется тайной. Тем не менее, у истории счастливый конец, которой в жизни бывает крайне редко.

21 год назад замужняя Керсти Кальюлайд (тогда еще Керсти Тальвик) влюбилась в своего коллегу Георгия-Рене Максимовского, а ее муж Таави Тальвик начал жить со спутницей жизни Максимовского Сигне Мадиссон. В прошлом году обе пары отметили 20 лет совместной жизни.