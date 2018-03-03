03.03.2018, 14:10

От неверности к счастью: как Керсти Кальюлайд и Георгий-Рене Максимовский нашли друг друга. Тайная история семьи президента

 (58)
кто же он – супруг президента?
Ингрид Вейденберг
Ингрид Вейденберг
Андрей Данило
Редактор: Андрей Данило
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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EV100 vastuvõtt ERMis 24.02.2018
EV100 vastuvõtt ERMis 24.02.2018Foto: Andres Putting

Жизнь иногда преподносит неожиданности и сюрпризы: Керсти Кальюлайд нашла Георгия-Рене Максимовского, когда была замужем за Таави Тальвиком. 21 год назад состоялся обмен пар, которые до сих пор вместе — Тальвик теперь живет с Сигне Мадиссон, бывшей спутницей жизни Максимовского, пишет LP.

На приеме в честь ЭР100 в Эстонском национальном музее запечатлели редкий момент: отреагировав на призыв обнять друг-друга ровно в 20:18, Георгий-Рене Максимовский (51) обнял супругу Керсти Кальюлайд (48) перед объективами фотокамер. А редкий этот момент потому, что Максимовский и вовсе не любит появляться на публике, общаться со СМИ и говорить о себе, выходя в свет лишь изредка по договору с супругой.

До сих пор общественности не рассказана история, которую знает в Эстонии только очень узкий круг. Эта история никого бы и не заинтересовала, если бы Керсти Кальюлайд не стала президентом Эстонии. Принимая самую важную должность государства, Кальюлайд знала, что интерес общественности направлен не только на ее личность, но и на всю семью. И что в такой маленькой стране, как Эстония, ничто надолго не останется тайной. Тем не менее, у истории счастливый конец, которой в жизни бывает крайне редко.

21 год назад замужняя Керсти Кальюлайд (тогда еще Керсти Тальвик) влюбилась в своего коллегу Георгия-Рене Максимовского, а ее муж Таави Тальвик начал жить со спутницей жизни Максимовского Сигне Мадиссон. В прошлом году обе пары отметили 20 лет совместной жизни.

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