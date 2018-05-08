От менеджера по продажам до гендиректора польского рынка. Эстонец сделал невероятную карьеру в компании Coca-Cola

”Мы предлагаем выбор. У нас есть товары довольно разных категорий, и даже среди газированных напитков есть варианты без сахара или с малым его содержанием. Решение все же принимает потребитель, с каким стилем жизни он себя связывает, что потребляет и сколько калорий расходует”, — объясняет он свою позицию.

Он утверждает, что пьет Coca-Cola каждый день, и делал это еще до того, как начал работать в компании. А секрет его стройного телосложения прост — важно израсходовать потребленные калории. Миккель говорит, что занимается баскетболом и теннисом.

По его словам, если посмотреть статистику, то в таких странах, как Норвегия и Исландия, где в почете активный образ жизни, нет проблем с ожирением, хотя газированных напитков там пьют много.

За время работы в Coca-Cola Миккель побывал как в Македонии, так и в Румынии. По сравнению с балтийскими, балканские рынки более непредсказуемые, там нужно больше терпения, а бизнес-среда постоянно меняется.

”На Севере все, конечно же, более стабильно, и можно сказать, что уравновешенность в стиле Эстонии и Северных стран помогает поддерживать баланс, находясь в южной культуре”, — добавил он.

Важно учить язык

При этом ни в одной другой стране, где он работал, не был введен касающийся газированных напитков налог на сахар, как в Эстонии: ”Как мне известно, вводить его и не планируется. В случае налога на сахар главный вопрос в том, выполняет ли он свою цель и в какой степени. Ведь во многих странах он этого не сделал”.

В связи с работой Миккель, проживавший в Румынии, теперь переезжает в Польшу с женой и двумя детьми. Его дети растут дома в эстоноязычной среде и посещают международную школу с английским языком обучения, но изучали и местные языки, как и он сам.

”Я везде изучал язык вместе с учителем. Хотя еще не было такого, чтобы полностью освоил язык. […] Для меня важно жить в каждой стране самостоятельно и так, как местные. В противном случае не создается представления о рынке. У каждой страны есть своя своеобразность, о которой нельзя прочитать в рабочих рапортах”, — рассказывает Миккель.

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