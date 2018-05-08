От менеджера по продажам до гендиректора польского рынка. Эстонец сделал невероятную карьеру в компании Coca-Cola

Яак Миккель(44) за десять лет в компании Coca-Cola успел поработать в странах Балтии, Македонии и Румынии, а с первого мая приступил к работе в Польше в качестве генерального директора местного рынка, пишет Ärileht.
Миккель начал работать в эстонском офисе Coca-Cola HBC в 2008 году. Тогда начинался экономический кризис, и на собраниях на него как на менеджера по продажам в странах Балтии смотрели криво: мол, почему продажи опять на 20% ниже? Несмотря на сложности, Миккелю удалось сделать головокружительную карьеру в компании.
До недавнего времени он работал в Румынии, где на рынке с 20 миллионами жителей ему удалось увеличить объем продаж и долю рынка Coca-Cola. С 1 мая он начал работу в Польше, где рынок уже охватывает 40 миллионов человек. Теперь он занимает должность гендиректора.
Ärileht удалось встретиться с ним в Эстонии, куда он хоть и приезжает лишь пару раз в год, но считает своим домом.
Возможно ли пить "колу" каждый день?
”У меня этического конфликта уж точно нет”, — говорит Миккель в отношении плохой репутации Coca-Cola, запятнанной чрезмерным потреблением, нездоровым питанием и распространением эпидемии ожирения.