08.05.2018, 20:27

От менеджера по продажам до гендиректора польского рынка. Эстонец сделал невероятную карьеру в компании Coca-Cola

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Анн-Мари Нерги
Анн-Мари Нерги
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От менеджера по продажам до гендиректора польского рынка. Эстонец сделал невероятную карьеру в компании Coca-Cola
Foto: Karin Kaljuläte

Яак Миккель(44) за десять лет в компании Coca-Cola успел поработать в странах Балтии, Македонии и Румынии, а с первого мая приступил к работе в Польше в качестве генерального директора местного рынка, пишет Ärileht.

Миккель начал работать в эстонском офисе Coca-Cola HBC в 2008 году. Тогда начинался экономический кризис, и на собраниях на него как на менеджера по продажам в странах Балтии смотрели криво: мол, почему продажи опять на 20% ниже? Несмотря на сложности, Миккелю удалось сделать головокружительную карьеру в компании.

До недавнего времени он работал в Румынии, где на рынке с 20 миллионами жителей ему удалось увеличить объем продаж и долю рынка Coca-Cola. С 1 мая он начал работу в Польше, где рынок уже охватывает 40 миллионов человек. Теперь он занимает должность гендиректора.

Ärileht удалось встретиться с ним в Эстонии, куда он хоть и приезжает лишь пару раз в год, но считает своим домом.

Возможно ли пить "колу" каждый день?

”У меня этического конфликта уж точно нет”, — говорит Миккель в отношении плохой репутации Coca-Cola, запятнанной чрезмерным потреблением, нездоровым питанием и распространением эпидемии ожирения.

”Мы предлагаем выбор. У нас есть товары довольно разных категорий, и даже среди газированных напитков есть варианты без сахара или с малым его содержанием. Решение все же принимает потребитель, с каким стилем жизни он себя связывает, что потребляет и сколько калорий расходует”, — объясняет он свою позицию.

Он утверждает, что пьет Coca-Cola каждый день, и делал это еще до того, как начал работать в компании. А секрет его стройного телосложения прост — важно израсходовать потребленные калории. Миккель говорит, что занимается баскетболом и теннисом.

По его словам, если посмотреть статистику, то в таких странах, как Норвегия и Исландия, где в почете активный образ жизни, нет проблем с ожирением, хотя газированных напитков там пьют много.

За время работы в Coca-Cola Миккель побывал как в Македонии, так и в Румынии. По сравнению с балтийскими, балканские рынки более непредсказуемые, там нужно больше терпения, а бизнес-среда постоянно меняется.

ТОП

”На Севере все, конечно же, более стабильно, и можно сказать, что уравновешенность в стиле Эстонии и Северных стран помогает поддерживать баланс, находясь в южной культуре”, — добавил он.

Важно учить язык

При этом ни в одной другой стране, где он работал, не был введен касающийся газированных напитков налог на сахар, как в Эстонии: ”Как мне известно, вводить его и не планируется. В случае налога на сахар главный вопрос в том, выполняет ли он свою цель и в какой степени. Ведь во многих странах он этого не сделал”.

В связи с работой Миккель, проживавший в Румынии, теперь переезжает в Польшу с женой и двумя детьми. Его дети растут дома в эстоноязычной среде и посещают международную школу с английским языком обучения, но изучали и местные языки, как и он сам.

”Я везде изучал язык вместе с учителем. Хотя еще не было такого, чтобы полностью освоил язык. […] Для меня важно жить в каждой стране самостоятельно и так, как местные. В противном случае не создается представления о рынке. У каждой страны есть своя своеобразность, о которой нельзя прочитать в рабочих рапортах”, — рассказывает Миккель.

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