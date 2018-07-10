От известной христианской певицы до заядлой алкоголички. Вийви Сынаялг — о борьбе с зависимостью: я чувствую, что нахожусь в начале нового, красивого пути

Сестры Сийри и Вийви Сынаялг известны в Эстонии как певицы, участницы христианского семейного ансамбля Sõnajalad. В 2013 году они обе были задержана за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Тепереь же совсем недавно, пока его мать Вийви борется с алкогольной зависимостью, ее сын от Олега Сынаялга Таави устроил стрельбу в центре Таллинна. Вийви Сынаялг поведала о своей нелегкой борьбе.