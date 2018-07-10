От известной христианской певицы до заядлой алкоголички. Вийви Сынаялг — о борьбе с зависимостью: я чувствую, что нахожусь в начале нового, красивого пути

”Раньше меня волновало лишь то, чтобы у меня были таблетки и вино. Теперь мой мир снова обрел краски”, — признается оправляющаяся от алкогольной зависимости Вийви Сынаялг, пишет LP.
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”Раньше меня волновало лишь то, чтобы у меня были таблетки и вино. Теперь мой мир снова обрел краски”, — признается оправляющаяся от алкогольной зависимости Вийви Сынаялг, пишет LP.
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