Заболеваемость гриппом растет, зарегистрированы и первые случаи смерти, вызванные гриппом. Все умершие от гриппа люди входили в группы риска как из-за возраста, так и из-за тяжелых хронических заболеваний, вдобавок все они не были вакцинированы.

На 51 неделе (19-25.12.2016) из-за вирусных заболеваний верхних дыхательных путей к врачам обратились 4560 заболевших, из них 49% были дети. Общее количество обратившихся к врачам за неделю выросло на 5%, среди них в два раза увеличилась доля заболевших гриппом или похожими на грипп заболеваниями.

Среди заболевших больше всего детей в возрасте до 5 лет. Прирост заболеваемости замедлился в возрастных группах детей, но вырос более чем на 30% в возрастной группе трудоспособного и пожилого возраста.

На основании зарегистрированных через целенаправленное исследование гриппа и подобных гриппу инфекций данных, интенсивность заболеваемости гриппом еще можно оценить как низкую, а распространение гриппа — как широкое. Заболеваемость постоянно имеет тенденцию к росту.

Характерным для сезона гриппа в этом году можно считать более раннее прибытие вирусов гриппа. "Если обычно мы начинаем регистрировать вирусы гриппа в январе и разгар распространения вирусов приходится на февраль или даже март, то в этом году случаи заболевания гриппом начались на месяц раньше", — сказала главный специалист центра гриппа Ольга Садикова. "Общее количество случаев заболевания все-таки еще остается на низком уровне, и причиной этого можно считать начавшиеся школьные каникулы, потому что как правило сначала больше всего заболевают дети. Второй причиной можно считать начавшиеся праздники, что означает, что люди не сразу обращаются к врачу в случае заболевания. Но количество госпитализаций показывает, что реальное количество случаев заболевания может быть больше официальной статистики", — добавила Садикова.

Тяжелые случаи гриппа

По данным E-Tervise SA, с начала сезона госпитализированы 70 пациентов, из них 50 в течение последних двух недель.

25% госпитализированных были в возрастной группе 0-4, 18,5% — 5-14 и 12% — 15-19. Попавших в больницу людей трудоспособного возраста было чуть более 24%, пожилых — более 18%.

Интенсивное лечение из-за гриппа потребовалось шести людям. Одному человеку было 57 лет, остальным — больше 65 лет. Все входили в группы риска.

По данным трех больниц, из-за гриппа в этом сезоне умерли три человека. Все входили в группы риска как из-за возраста, так и из-за тяжелых хронических заболеваний, все не были вакцинированы.

Этиология распространяющихся вирусов

Главным возбудителем заболеваний сейчас являются вирусы гриппа, их доля среди других вирусов к настоящему времени выросла до 62%. В данный момент в Эстонии доминирует вирус гриппа A подтип A(H3N2). Получили подтверждение 129 вирусов гриппа A и 6 вирусов гриппа B.

Всего с начала сезона вирус гриппа лабораторно подтвержден в 285 случаях, из них в 278 случаях речь шла о вирусе A и в семи случаях — о вирусе B.

Заболеваемость в Европе

По данным Европейской сети мониторинга гриппа, интенсивность заболеваемости считают средней в Болгарии, Франции, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Словакии, Швейцарии, Португалии и Северной Ирландии. Другие страны еще оценивают интенсивность заболеваемости как низкую.

Разные формы

Начавшаяся в последние недели в Эстонии волна вирусов принимает у людей различные формы: интенсивные боли и высокая температура чередуются со слабыми, но упорно не исчезающими симптомами, пишет Meie Maa.

Часто заражается целый класс или коллектив, и это нарушает ход работы и организацию праздничных мероприятий.

Лекарства от кашля исчезают с аптечных прилавков с бешеной скоростью, и еще вчера за дверью дежурной комнаты вилась живая очередь.

"Болезнь началась с озноба и дальше все было туманно, как будто в вате", — описывает один островитянин пережитые ужасы. — Температура поднялась выше 39 градусов, дышать было очень трудно, и в груди стало свистеть. Ни обезболивающее, ни носки с водкой не помогли. Я должен был спать полусидя, лечь не мог, потому что легкие были так забиты — я бы просто задохнулся". После заварки всевозможных лечебных чаев страдалец наконец нашел таблетки, которые опять освободили легкие.

Необыкновенно сильный вирус

Второй страдающий от вируса признал, что раньше в жизни он не был настолько болен и окружающие тоже валятся с ног. В качестве симптомов он описал сильный кашель и насморк и продолжавшуюся три дня высокую температуру.

"Полная чистка организма!" — видит больной и положительную сторону дела и советует для восстановления нормального дыхания заваривать чай из черной смородины, имбиря, коричной коры и гвоздики.

Секретарь Курессаареаской больницы Райли Прууль описывает течение поразившего персонал больницы вирусного заболевания как медленное и упорное: сначала начинает царапать горло, потом становится трудно дышать, наконец по вечерам немного поднимается температура.

Тяжелое самочувствие также сопровождает водянистый насморк. По утрам как будто снова все в порядке, и после обеда все то же самое начинается с начала. Симптомы не торопятся исчезать и могут продолжаться больше недели.