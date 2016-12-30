Грядущий год богат на поправки к законам, которые должны вступить в силу. Газета Eesti Päevaleht подготовила подборку тех изменений, которые больше всего касаются нашей повседневной жизни. Читайте, какие льготы, пособия и послабления эстоноземельцы получат от государства в 2017 году.

Многодетные семьи получат дополнительное пособие

Семьи, в которых растет от трех до шести детей, будут получать вдобавок к имеющемуся пособию (по 50 евро за первых двух детей и по 100 евро за каждого следующего ребенка) дополнительные 300 евро в месяц. Если в семье семь детей или больше, пособие составит 400 евро в месяц.

Помощь детям-инвалидам и их родителям увеличится

В новом году дети с тяжелой формой инвалидности смогут получить больший объем услуг по уходу: 270 часов в год вместо имеющихся сейчас 57–80.

Детям, которым не выплачивают алименты, поможет государство

Государство будет оплачивать из алиментного фонда по 100 евро на одного ребенка в месяц в том случае, если судебный исполнитель не сумеет взыскать алименты с родителя-должника.

Изменится процедура усыновления

С января уездные управы больше не будут заниматься усыновлением. Теперь этим будет заведовать Департамент социального страхования.

Лицам с низким уровнем дохода вернут подоходный налог

Лица с низким уровнем дохода смогут ходатайствовать о возврате уплаченного подоходного налога. Налогово-таможенный департамент на основе доходов за 2016 год вернет подоходный налог почти 100 000 совершеннолетним лицам, чей годовой доход был ниже 7818 евро, то есть 651 евро в месяц, и кто в 2016 году проработал на полной ставке минимум шесть месяцев. Сумма возврата достигает 709 евро, но не может превышать уплаченный в 2016 году подоходный налог.

Минимальная зарплата вырастет

С нового года минимальная зарплата лиц с полной трудовой занятостью вырастет с 430 евро до 470 евро в месяц. Повысится и минимальная ставка почасовой заработной платы — с 2,54 евро до 2,78 евро.

Необлагаемый подоходным налогом минимум тоже измениться — с 170 евро до 180 евро.

Пенсионеры получат дополнительное пособие

Одинокие пенсионеры будут получать раз в год пособие суммой в 115 евро. Выплата пособия запланирована на октябрь 2017 года.

Кроме того, для пенсионеров повысится дополнительный необлагаемый налогом доход. Сейчас он составляет 2700 евро в год или 225 в месяц, а станет 2832 евро в год или 236 евро в месяц.

С лета походы к стоматологу станут дешевле

С 1 июля совершеннолетние лица смогут получить страховое возмещение по лечению зубов суммой до 30 евро в год. Пенсионеры, нетрудоспособные лица и лица с частичной трудоспособностью, лица старше 63 лет, беременные, матери детей младше года и пациенты с повышенной потребностью в стоматологической помощи получат 85 евро в год.

Как будут оценивать трудоспособность

Трудоспособность лиц с долгосрочным ущербом здоровью будет оценивать только Касса по безработице. Уже получающие пенсию по нетрудоспособности лица должны будут в срок пройти повторную оценку трудоспособности.

Очереди сократятся

Бюджет на 2017 выделяет сфере здравоохранения дополнительные 10 миллионов евро, с помощью которых планируется увеличить число кардиологических и неврологических операций и сократить очереди ожидания чуть ли не в четыре раза.

Новые выплаты заболевшим

С нового года работодатели могут платить своим работникам за второй и третий день больничного необлагаемое социальным налогом пособие по болезни в размере до 100% средней зарплаты сотрудника.

Изменения учительской зарплаты

Минимальная зарплата учителей основной школы и гимназии повысится с января с настоящих 958 евро до 1000 евро в месяц, а с сентября до 1050 евро.

Что станет с финансированием частных школ

Финансирование частных школ самоуправлениями вновь перейдет на добровольную основу, если будет решено, что данная частная школа необходима для общины. Зато до конца 2019 года частные школы будут получать от государства месячное пособие суммой до 87 евро на каждого ученика.

Юридическая помощь станет более доступной

Если до этого юридическую помощь государство предоставляло лишь очень бедным лицам, то теперь возможность получить ее распространяется и на людей, которым она действительно необходима, но которые не могут за нее заплатить. Данные услуги будут предоставляться как минимум в каждом уездном центре.

Кроме того, в суд можно будет обращаться теперь и на русском языке.

Срок действия паспортов

Паспорта, выданные с января, будут иметь срок действия уже не пять, а десять лет.

Послабления малым предприятиям

Микропредприятия и малые предприятия теперь получат возможность составлять годовой отчет за прошлый год в упрощенном порядке.

Хорошие новости для иностранных граждан

С середины января гражданам стран, не входящих в Евросоюз, будет проще устроиться на работу и вести бизнес в Эстонии. Иммиграционные квоты больше не будут распространяться на сотрудников ИТ-сектора, сотрудников стартапов и занимающихся стартапами иностранцев. Проще станут процессы ходатайства о визе для стартапов, регистрации на краткосрочную работу, ходатайства о виде на жительство для работы или предпринимательства.

Переработка отходов будет поощряться

Местные самоуправления будут получать ежегодное пособие суммой 2,2 миллиона евро на развитие обращения с отходами. На эти деньги, например, можно будет держать станции по сбору отходов дольше открытыми и оплатить затраты на переработку собранных от жителей отходов, чтобы люди смогли бесплатно или за малую сумму сдать свои отходы.

Как акцизы изменят цены

Повышение акцизов на алкоголь, естественно, поднимет цены. Например, если сейчас 0,5 литра пива стоит 1,09 евро, то с февраля будет стоить 1,11 евро, а с июля — уже 1,29 евро. Цена 0,5 литра сидра (4,5%) вырастет с 1,29 евро сначала до 1,32 евро, а затем до 1,46 евро.

Бутылка вина (12%), которая сейчас стоит 5,79 евро, будет стоить 5,89 евро. Литр водки стоимостью в 20,90 евро с начала года вырастет в цене до 21,94 евро.

С января до 8% повысится ставка акциза на сигареты и табачные изделия, и тогда пачка сигарет за 3,26 евро уже будет стоить 3,53 евро.

С февраля повысятся акцизы на топливо. Если сейчас акциз с литра моторного бензина составляет 0,465 евро, то с февраля сумма увеличится до 0,512 евро. То же самое в отношении дизельного топлива (с 0,448 евро до 0,493 евро) и природного газа (с 0,03377 евро до 0,04052 евро с кубометра).