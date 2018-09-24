От Эстонии в Европейский парламент будут избирать семь депутатов вместо шести

Согласно действующему Закону о выборах в Европейский парламент, от Эстонии избирается шесть членов. В связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС, освободившиеся места в парламенте будут перераспределены, и Эстония получит одно дополнительное место. Для этого в эстонское законодательство необходимо внести поправки, позволяющие избирать семь членов Европейского парламента вместо шести.

Согласно закону, в настоящий момент Эстония может представить на выборы в Европейский парламент до 12 кандидатов — т.е. в числе, в два раза превышающем количество мандатов. ”В соответствии с планирующимися поправками, один список будет включать девять кандидатов. По опыту предыдущих выборов известно, что один список заполняет от одного до трех мандатов. Короткие списки будут более понятными для избирателей”, — сказал председатель конституционной комиссии Марко Померантс.

”Смысл инициативы заключается в том, что седьмой член парламента не будет избираться отдельно. Им просто станет седьмой кандидат по результатам выборов”, — сказал заместитель председателя комиссии Юри Адамс.

Если Брекзит не будет завершен к началу работы нового созыва Европейского парламента, за Эстонией сохранятся шесть мест. Седьмой член парламента сможет приступить к работе только после того, как Соединенное Королевство действительно покинет ЕС.