24.09.2018, 17:57

От Эстонии в Европейский парламент будут избирать семь депутатов вместо шести

 (6)
rus.delfi.ee
EST
PAR012
PAR012

Сегодня на заседании конституционная комиссия Рийгикогу решила инициировать производство по внесению изменений в Закон о выборах в Европейский парламент, чтобы весной вместо шести членов парламента можно было избрать семь.

Согласно действующему Закону о выборах в Европейский парламент, от Эстонии избирается шесть членов. В связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС, освободившиеся места в парламенте будут перераспределены, и Эстония получит одно дополнительное место. Для этого в эстонское законодательство необходимо внести поправки, позволяющие избирать семь членов Европейского парламента вместо шести.

Согласно закону, в настоящий момент Эстония может представить на выборы в Европейский парламент до 12 кандидатов — т.е. в числе, в два раза превышающем количество мандатов. ”В соответствии с планирующимися поправками, один список будет включать девять кандидатов. По опыту предыдущих выборов известно, что один список заполняет от одного до трех мандатов. Короткие списки будут более понятными для избирателей”, — сказал председатель конституционной комиссии Марко Померантс.

”Смысл инициативы заключается в том, что седьмой член парламента не будет избираться отдельно. Им просто станет седьмой кандидат по результатам выборов”, — сказал заместитель председателя комиссии Юри Адамс.

Если Брекзит не будет завершен к началу работы нового созыва Европейского парламента, за Эстонией сохранятся шесть мест. Седьмой член парламента сможет приступить к работе только после того, как Соединенное Королевство действительно покинет ЕС.

По плану это должно произойти 29 марта 2019 года. Следующие выборы в Европейский парламент состоятся 26 мая 2019 года. Члены нового созыва соберутся на вступительное заседание 2 июля 2019 года.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Tallink об инциденте с гражданкой Казахстана: билет можно приобрести без документа, совершить чек-ин — нельзя

24.09.2018
В субботу Delfi писал о том, как из-за забытой ID-карты имеющую ВНЖ в Эстонии гражданку Казахстана не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждала, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты. Delfi обратился за комментарием к фирме Tallink, которая осуществляет рейсы из D-терминала.
Подробнее




МНЕНИЕ: Самая большая опасность, грозящая Эстонии – коалиция с EKRE

24.09.2018
Мне нравится плюрализм в эстонской политике и то, что правительство одной партии нам не грозит – ни одной партии не под силу обеспечить себе абсолютное большинство голосов в парламенте страны. Да, правящие коалиции в результате сменяются чаще, к тому же это замедляет и осложняет процесс принятия решений. Зато есть уверенность, что правительство не ударится в какую-нибудь крайность.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
152,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Kiev
69,- €
27,60 €

Убийство в волости Тапа: мать мертва, отец под стражей. Что станет с детьми?

24.09.2018
В прошлый четверг в в деревне Йоотме в волости Тапа произошла трагедия: мужчина убил свою бывшую жену. У пары осталось трое несовершеннолетних детей, которые сейчас, по словам работников соцотдела волости, находятся под присмотром.
Подробнее

Открытое обращение Кылварта к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти

24.09.2018
Председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт обратился в открытом письме к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд и призвал ее высказаться на тему того, как в последнее время в эстонском обществе относятся к национальным меньшинствам
Подробнее


Еврокомиссия подает на Польшу в Европейский суд

24.09.2018
Сегодня Еврокомиссия решила подать иск в Европейский суд против Польши в связи с тем, что новый закон о Верховном суде страны нарушает принцип независимости судебных органов, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Подробнее