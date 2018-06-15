От энцефалита до малярии: пропагандист гомеопатической "вакцинации" обещает защиту от множества заболеваний

В отличие о настоящих вакцин, которые якобы должны убивать людей, гомеопатические "вакцины" будто бы безопасны для здоровья, потому что не содержат токсинов. К тому же, они якобы настолько разбавленные, что не содержат частичек возбудителя заболевания, а только их энергию.

Тяхе также упомянула, что для общества якобы опасны не те, кто не вакцинирован согласно традиционной медицине, а, наоборот, те, кто позволил себя вакцинировать.

Однако, принимая "вакцины", нужно следовать определенным правилам. Например, якобы нельзя принимать вещество с металлической ложки. Тяхе признала, что из-за "вакцин" может начать бросать в пот. Но если что-то пойдет очень не так, она рекомендовала принять рюмочку чего покрепче. Тогда все пройдет.

На слайдах представили список заболеваний, которые можно предотвратить чудо-веществами. Были перечислены все заболевания, против которых вакцинируют детей, например, дифтерия, столбняк, коклюш, корь и свинка. Но с помощью гомеопатии якобы должно быть возможно предотвратить также клещевой энцефалит, воспаление легких и генитальные бородавки. Также Тяхе дала рекомендации тем, кто хочет поехать куда-либо, где распространяется, например, малярия или сибирская язва. Против них тоже можно получить помощь у гомеопатии.

"Вакцины" от детских заболеваний Тяхе рекомендовала только младенцам. Позже якобы полезнее позволить детям переболеть заболеваниями. Это якобы позволяет организму освободиться от "миазматических слабостей", что означает родовой груз, то есть хронические заболевания. Также якобы переболеть детскими заболеваниями хорошо, потому что это будто бы дает пожизненный иммунитет.

Хотя местами Тяхе давала рекомендации об очень точных дозах и графиках приема, она также заявила, что единственно верной формулы все-таки нет. Правила якобы должны постоянно меняться, и каждый гуру будто бы говорит свое. "Информации безумное количество", — констатировала она.

На следующий день Eesti Päevaleht попытался связаться с Тяхе по телефону. Она не согласилась ни ответить на вопросы, ни обсудить научность гомеопатической "вакцинации". Журналист попробовал связаться с Тяхе и через входящую в правление MTÜ Ökobeebi Реэт Пост, которая пояснила, что они вместе решили не общаться с прессой. "Неразумно спорить там, где нет здравомыслия", — обосновала Пост.

Советник по коммуникации Департамента здоровья Симмо Саар говорит, что на лекцию о гомеопатической "вакцинации" ходил и специалист Департамента здоровья, так что у департамента есть представление, о чем говорили и что рекомендовали людям на лекции.

"Хотя гомеопатия не запрещена, у гомеопатической так называемой вакцинации отсутствует какое-либо научное основание. Поэтому ни в коем случае нельзя заменять вакцинацию потреблением неизвестных препаратов. Такие действия подвергают опасности не только себя самого, но и близких, которые могут подхватить от гомеопатически "вакцинированного" человека опасное инфекционное заболевание. Здесь организатор лекции должен серьезно подумать о возможном вреде, который он может нанести здоровью людей своей деятельностью", — комментирует Саар.