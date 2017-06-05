От э-революции до радикализации: на Фестивале мнений обсудят, почему в церкви не танцуют

Представленные на Фестивале мнений этого года 162 темы варьируются от цифровой революции до радикализации. Так как 2017 год является годом детей и семей, то на фестивале будут представлены обсуждения, организованные детьми самостоятельно, сообщили организаторы фестиваля.

С сегодняшнего дня с программой можно ознакомиться на домашней странице фестиваля.

По словам главного организатора фестиваля Оття Карулина, выбор тем отражает преобладающие настроения в обществе, а также произошедшие в этом году важнейшие социальные изменения. Например, на ”Площадке окрестностей” обсудят последствия административной реформы и возможности для дальнейшего сотрудничества, на ”Площадке Европы” поговорят о будущем Европейского союза и НАТО, а также о возможностях Эстонии как члена альянса. На основании обратной связи прошлых лет было решено на нынешнем фестивале провести меньше самих обсуждений и площадок: так, в этом году будет 25 тематических площадок, на которых в течение двух дней выступят более 500 приглашенных ораторов.

По словам Карулина, каждый сможет найти для себя интересные темы — будут обсуждаться темы здоровья, стереотипов, а также социальной инновации: ”В дополнение к злободневным темам на обсуждение будут вынесены вечные вопросы этики. В то же время в этом году будут представлены более провокационные темы: например, почему в церкви не танцуют, хотя пение и музыка, как художественное самовыражение, разрешены? Или же: возраст женщины — повод для гордости или смущения?”. Он добавил, что в программе есть темы, обсуждение которых в обществе до сих пор является табуированным, например, ”12-летний потребитель порнографии — чья проблема и ответственность?”.

На данный момент точно известно, что на русском языке пройдет четыре дискуссии. Две из них относятся к области внешней политики, это: ”Как и чем Европа может способствовать реальным изменениям на востоке Украины?” и ”Россия: прощай или до встречи? Молодежь решает”. Две другие, более интерактивные, вовлекут в диалог об инвалидности. Одна тема предложит ознакомиться с жизнью родителей детей с инвалидностью, другая же затронет вопрос возможностей собак-помощников в реабилитации.

Впервые на фестивале будет Детская площадка, где ученики 5-7 классов проведут восемь обсуждений. Темы охватят вопросы защиты окружающей среды, зависимости от виртуального мира или их свободного времяпрепровождения. Вовлечь в дискуссию дети планируют ученых и молодых спортсменов.

Ознакомиться с программой можно здесь: www.arvamusfestival.ee/kava.

Программа Фестиваля мнений составлена на основе открытого и доступного всем сбора идей. Сам фестиваль является местом, где можно обменяться мыслями по поводу общественного устройства, ознакомиться со свежими идеями и получить новые знания. Фестиваль этого года пройдет в пятый раз, с 11 по 12 августа в Пайде. На Хийумаа Фестиваль предубеждений состоится 10 июня в порту Suursadam, а на юго-востоке Эстонии — 14 июля в Эстонском дорожном музее.

Фестиваль мнений поддерживают город Пайде, Союз самоуправлений Ярвамаа, Swedbank, представительство Европейской комиссии в Эстонии, KÜSK, информационное бюро Европейского парламента, Фонд Открытой Эстонии, Ассамблея сотрудничества Эстонии, SpeakSmart и многие другие. Спонсорами одной из площадок фестиваля являются Archimedes и Центр прикладной антропологии.