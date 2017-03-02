От детского здоровья до административной реформы: Фестиваль мнений порадует разнообразием тем

Среди 359 идей, представленных в этом году на Фестиваль мнений в Пайде и фестивали предубеждений на Хийумаа и Юго-Востоке Эстонии, доминировали дискуссии по вопросам этики и ценностей. Всего в январе поступило 275 тем для Фестиваля мнений в Пайде, а также по 40 идей для фестивалей предубеждений на Юго-Востоке Эстонии и Хийумаа.

По словам главного организатора Фестиваля мнений Отта Карулина, в наше неспокойное время вполне предсказуемо, что люди ищут возможность вновь задать фундаментальные вопросы. ”Знамение времени состоит еще и в том, что зачастую к ценностям обращались через предубеждения, поэтому в этом году зона обсуждений предубеждений также выросла”, — сказал Карулин.

”Так как этот год является годом детской и молодежной культуры, очень много тем касаются вопросов детей и молодежи: их здоровья, обязанностей и возможностей как в сфере образования, так и на рынке труда. Кроме того, впервые обсуждения на тему регионального развития пройдут в оба дня фестиваля, так как выяснилось, что проводимая административная реформа вызывает больше вопросов, чем ответов”, — добавил он.

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Члены комиссии фестиваля поделили поступившие идеи на четыре категории: аргументированность цели дискуссии, четкость постановки вопроса и его обоснование, уместность формы обсуждения для достижения цели и разнообразие участников. В этом году Фестиваль мнений еще больше сосредоточится на качестве обсуждений, поэтому в оценивание идей было более строгим. Команда фестиваля окажет участникам всестороннюю поддержку в подготовке дискуссий. Более подробная программа обсуждений Фестиваля мнений в Пайде будет опубликована в июне.

Мария Руубас, являющаяся одним из организаторов Фестиваля предубеждений на Хийумаа, благодарит всех участников сбора идей и надеется на то, что первый фестиваль будет максимально содержательным и интересным. ”Очень приятно, что это событие вызывает большой интерес. Количество присланных идей превзошло наши ожидания”, — подчеркнула Руубас.

Организатор Фестиваля предубеждений на Юго-Востоке Эстонии Отт Рятсеп подтвердил, что сбор идей этого года принес большие плоды по сравнению с прошлым годом. ”Одна из актуальных тем — ожидания общества в связи с административной реформой. Второй большой темой, помимо регионального развития, стала окружающая среда”, — прокомментировал Рятсеп.

Фестиваль мнений — это объединяющая общество площадка для встреч, где царит свободная атмосфера, целью мероприятия является развитие культуры дискуссий и гражданского образования. Нынешний фестиваль пройдет в пятый раз в Пайде с 11 по 12 августа. На Хийумаа Фестиваль предубеждений состоится 10 июня в порту Suursadam, а на Юго-Востоке Эстонии — 14 июля в Эстонском дорожном музее.

Фестиваль мнений поддерживают город Пайде, Союз самоуправления Ярвамаа, Swedbank, представительство Европейской комиссии в Эстонии, KÜSK, Фонд ”Открытая Эстония” и многие другие. Уже стали известны спонсоры одной площадки — Eesti Koostöö Kogu и CV-Online.