16.01.2019, 08:59

От бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа: российские (псевдо)лекарства в Эстонии

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Toidulisandid
ToidulisandidFoto: Oliver Tsupsman

На различных медицинских интернет-форумах можно увидеть обмен мнениями людей о препаратах, которые они советуют привозить из России для себя или других. Допустим, что люди везут лекарства исключительно для личного пользования и исключительно из лучших побуждений, но нас интересуют скорее сами препараты, причем те, которые врачом не назначались, и не имеют аналогов в Эстонии, пишет Наталия Первякова для Edasi.org.

"Хочу сразу отметить, что я выражаю не свое личное мнение, а взгляд научного сообщества и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Да и вообще, не ждите особых рассуждений автора на этот раз, просто пройдемся по фактам.

Не так давно мне попался в руки интересный препарат с названием ”Кагоцел”. Препарат привезли мне из России, сказав, что он помогает от множества видов вирусов, укрепляет иммунитет и, тем самым, помогает легко пережить осенне-зимний период. Звучало как сказка, но мы же с вами в XXI веке живем, почему бы и нет. Опять же, есть замечательный противовирусный препарат ”Ацикловир”, который способен ингибировать вирусную ДНК и, как следствие, избавлять от проявления вируса герпеса за короткие сроки. Как всегда, дьявол кроется в деталях.

Различие состоит в том, что ”Ацикловир” — препарат с доказанной эффективностью и доказанной безопасностью, применяется для лечения трех видов вирусов: герпес, опоясывающий герпес и ветряная оспа. Все эти вирусы относятся к одному семейству — Herpesviridae. Чуда в этом препарате нет, зато есть сотни исследований и даже Нобелевская премия".

Полностью статью читайте на Edasi.org.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии