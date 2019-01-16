От бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа: российские (псевдо)лекарства в Эстонии

"Хочу сразу отметить, что я выражаю не свое личное мнение, а взгляд научного сообщества и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Да и вообще, не ждите особых рассуждений автора на этот раз, просто пройдемся по фактам.

Не так давно мне попался в руки интересный препарат с названием ”Кагоцел”. Препарат привезли мне из России, сказав, что он помогает от множества видов вирусов, укрепляет иммунитет и, тем самым, помогает легко пережить осенне-зимний период. Звучало как сказка, но мы же с вами в XXI веке живем, почему бы и нет. Опять же, есть замечательный противовирусный препарат ”Ацикловир”, который способен ингибировать вирусную ДНК и, как следствие, избавлять от проявления вируса герпеса за короткие сроки. Как всегда, дьявол кроется в деталях.

Различие состоит в том, что ”Ацикловир” — препарат с доказанной эффективностью и доказанной безопасностью, применяется для лечения трех видов вирусов: герпес, опоясывающий герпес и ветряная оспа. Все эти вирусы относятся к одному семейству — Herpesviridae. Чуда в этом препарате нет, зато есть сотни исследований и даже Нобелевская премия".