От актеров до политиков. Кто из известных людей Эстонии попадался на вождении в пьяном виде

Сегодня в связи с вождением в пьяном виде подал в отставку министр государственного администрирования Яак Ааб. Кроме него, пьяными за рулем попадались и другие известные в Эстонии люди:
Актер Пеэтер Оя Бизнесмены братья Сынаялг Актер Хендрик Норманн Рэпер Хенри Кырвитс Телеведущая Майре Аунасте Актер Мярт Аванди Актриса Кармен Микивер Актер Яан Ууспыльд Певец Танель Падар Бывший гонщик Марко Асмер Политик Игорь Грязин
Из политиков по количеству содержания в крови алкоголя лидирует Игорь Грязин с 3,84 (промилле февраль 2003). Далее идут Калев Калло с 3,43 (июль 1999), Дмитрий Дмитриев с 1,5+ (январь 2016), Тыну Тепанди с 1,5 (август 1997), Уно Веэринг с 1,4 ( март 1999), Валве Кирсипуу с 1,18 (декабрь 1999), Индрек Таранд с 1,07 (июль 2002), Андрес Таранд с 0,8 (апрель 1998), Март Опманн с 0,8 (1995).
Кроме них, штрафы за вождение в пьяном виде получали Маргус Цахкна, Лаури Вахтре, Кристина Оюланд, Георг Пелисаар, Каупо Реэде, Тийт Мацулевич и ряд политических советников и иных связанных с политикой лиц.