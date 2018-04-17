От актеров до политиков. Кто из известных людей Эстонии попадался на вождении в пьяном виде

Из политиков по количеству содержания в крови алкоголя лидирует Игорь Грязин с 3,84 (промилле февраль 2003). Далее идут Калев Калло с 3,43 (июль 1999), Дмитрий Дмитриев с 1,5+ (январь 2016), Тыну Тепанди с 1,5 (август 1997), Уно Веэринг с 1,4 ( март 1999), Валве Кирсипуу с 1,18 (декабрь 1999), Индрек Таранд с 1,07 (июль 2002), Андрес Таранд с 0,8 (апрель 1998), Март Опманн с 0,8 (1995).

Кроме них, штрафы за вождение в пьяном виде получали Маргус Цахкна, Лаури Вахтре, Кристина Оюланд, Георг Пелисаар, Каупо Реэде, Тийт Мацулевич и ряд политических советников и иных связанных с политикой лиц.