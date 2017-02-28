Осужденный за госизмену Херман Симм может выйти на свободу досрочно

На следующей неделе Тартуский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы осужденного в 2009 году за шпионаж в пользу России Хермана Симма, пишет rus.err.ee.

Материалы о досрочном освобождении Симма будут рассмотрены 8 марта. Два года назад аналогичное ходатайство Хермана Симма об УДО было отклонено судами всех трех инстанций.

Тогда судебная система посчитала, что освободить Симма досрочно не позволяют обстоятельства совершенного им преступления.

Приговоренный в 2009 году к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы Херман Симм уже отсидел более половины своего срока заключения, который истекает 18 марта 2021 года.

По данным КаПо, Херман Симм передал службе внешней разведки (СВР) России по меньшей мере 3294 секретных документа госучреждений Эстонии.