19.07.2018, 16:11

Осужденный в Эстонии за работу на ФСБ псковский тренер вышел на свободу

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rus.delfi.ee
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Mihhail Petrov
Mihhail PetrovFoto: erakogu, Facebook/Mikhail V. Petrov

Осужденный в Эстонии за сотрудничество с ФСБ псковский тренер по спортивным единоборствам Михаил Петров вышел на свободу.

"Можем подтвердить, что Михаил Петров сегодня освободился из тюрьмы", — сообщили в четверг, 19 июля, корреспонденту портала rus.err.ee в Полиции безопасности (КаПо).

По данным эстонской спецслужбы, Михаила Петрова 1973 года рождения осудили в октябре 2017 года. Он получил пять лет тюрьмы по статье 233, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем.

При этом реально отсидеть за решеткой ему было необходимо один год, а оставшуюся часть срока он будет отбывать условно.

По данным КаПо, мужчина еще с 1990-х годов сотрудничал с ФСБ, предоставляя этому ведомству информацию о зданиях эстонских спецслужб, работниках, транспорте и т.д.

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Летом прошлого года Петров просил в Эстонии политическое убежище.

В апреле 2018 года в интервью корреспонденту "Псковской губернии" Петров сказал, что после выхода на свободу оставаться в Эстонии не планирует, но и возвращаться в Россию не собирается.

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