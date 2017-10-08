Осторожно! В Старом Таллинне работает пиратское такси, берущее за проезд 60 евро

Запечатленный на фотографии автомобиль с номером 986MKA используется в качестве нелегального такси в районе Старого города, и его водитель берет с клиентов по 40-60 евро за проезд.

Водителя неоднократно предупреждали и наказывали, так как у него отсутствуют необходимые документы для осуществления таксоперевозок, в то время как он имитирует признаки нормального такси, обращает внимание Таллиннская муниципальная полиция.

Если вам кажется, что счет за проезд выставлен слишком большой, непропорциональный, то оспорьте его, откажитесь от оплаты и сообщите немедленно о ситуации в Муниципальную полицию по телефону 14410.

Перед тем как сесть в такси, необходимо убедиться в наличии на окне, со стороны клиента, или на передней панели, прейскуранта, и взвесить, насколько цена приемлема.

Рекомендуется также, перед тем как сесть в машину, спросить у водителя ориентировочную стоимость поездки. Если в автомобиле отсутствует таксометр, или водитель не выдает чек, тогда у клиента есть право отказаться от оплаты.

Согласно ”Требованиям к таксоперевозкам в Таллинне” цена за посадку не может превышать 5,50 евро, а максимальная цена километра проезда 1,10 евро, а плата по времени не может быть больше 24,20 евро.