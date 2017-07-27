Осторожно! В озере Харку обнаружены потенциально ядовитые водоросли

Департамент здоровья сообщил на своей странице в Facebook о том, что в озере Харку обнаружены потенциально токсичные синие водоросли, пишет Maaleht.

Это означает, что наличие токсичных водорослей в воде установлено, но как и когда ядовитая масса достигнет мест для купания, и достигнет ли вообще, зависит от направления ветра.

Департамент в любом случае рекомендует воздерживаться от купания в ”цветущих” водах людям с аллергией, детям, пожилым людям. Особую опасность водоросли представляют для животных. Если от купания отказаться нельзя, то следует избегать попадания воды в рот, а после при первой возможности принять душ.

Департамент советует для оповещения отдыхающих поднять на пляже Харку желтые флаги.