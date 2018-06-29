29.06.2018, 07:01

Осторожно! В этом месяце в Эстонии четыре человека заболели клещевым энцефалитом после употребления козьего молока

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rus.delfi.ee
EST 15
Veski talu kitsed.
Inimesed peaksid entsefaliidi vältimiseks jooma kitsepiima pastöriseeritult. Foto: Raivo Tasso

В июне этого года в Эстонии было зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым энцефалитом в результате употребления непастеризованного козьего молока, пишет Maaleht.

”Несмотря на то, что обычно заражение клещевым энцефалитом происходит в результате укуса энцефалитного клеща, нередки случаи, когда люди заболевают после употребления козьего молока или изготовленных из него продуктов”, — пояснила представитель Департамента здоровья Ирина Донченко.

В 2010 году таким путем заразился один человек, в 2011 году — два, в 2015 — один и в этом году четыре человека.

Департамент напоминает, что самым надежным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

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