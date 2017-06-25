Осторожно, клещи! Боррелиоз в Эстонии диагностирован у 179 человек

По данным Департамента здоровья, за последние пять месяцев в Эстонии зарегистрировано 179 случаев клещевого боррелиоза.

"Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, которое можно предупредить путем вакцинации. Клещевой боррелиоз — бактериальное заболевание, против которого, к сожалению, вакцины нет, но зато есть специфическое лечение, которого нет в отношении клещевого энцефалита", — рассказала заведующая отделом эпидемиологии Департамента здоровья Ирина Донченко, передает rus.err.ee со ссылкой на новости "Радио 4".

По данным Департамента здоровья, за пять месяцев 2017 года в Эстонии зарегистрировано 179 случаев клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. Причем, оба заболевания регистрируются во всех уездах Эстонии.

"Если мы посмотрим, сколько случаев зарегистрировано по уездам, то больше всего их на Сааремаа — 38 случаев, в Таллинне — 33 случая и в Пярнумаа — 26 случаев. Но если взять число заболевших на 100 000 населения, то здесь картина несколько иная: на Сааремаа — 113, на Хийумаа — 96,3 (хотя всего 9 случаев заболевания) и на 3-м месте Ляэнемаа — 61 случай заболевания на 100 000 населения", — отметила Донченко и добавила, что для оценки ситуации всегда надо брать относительные цифры — число заболевших на количество населения.