24.01.2019, 07:05

”Осточертело!” Что случилось с Анвельтом? Почему он ушел из политики?

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Слухов — много. Один фантастичнее другого...
Сулев Ведлер
Ольга Привалова
Редактор
EST 2
Päästevarustusega trepijooks kõrghoone kuninga tiitlile
Päästevarustusega trepijooks kõrghoone kuninga tiitlileFoto: Rauno Volmar

20 ноября прошлого года во второй половине дня министр Андрес Анвельт на пресс-конференции ошарашил всю Эстонию. Он поведал, что уходит со своего поста и баллотироваться на выборах не намерен. Анвельт был бы первым номером соцдемов по Ида-Вирумаа.


”В последние пару дней зазвонил самый важный звоночек. Здоровье”, — объяснил тогда ситуацию Анвельт. ”Я не могу позволить ни себе, ни своим близким игнорировать предостережения и работать до тех пор, пока не случится что-то очень серьезное”.

Даже для близкого круга Анвельта это было сюрпризом. В тот же день, несколькими часами ранее, Анвельт обедал с Евгением Осиновским и журналистом нашего издания Раймо Поомом. Тогда глава партии ничего не знал о планах Анвельта.

Премьер-министр Юри Ратас об уходе главы МВД узнает по смс за полтора часа до пресс-конференции.

Так, возникает вопрос: проблемы со здоровьем — единственная причина ухода?

"В очень праздничном настроении"

Вызывает вопросы факт, что Анвельт уходит в разгаре первого серьезного кризиса правительства Ратаса. Соцдемы и Isamaa постоянно спорят из-за миграционного кризиса.

”Для меня уход Анвельта был удивителен, так как всего три дня назад я видел его на торжественном приеме по случаю дня рождения Департамента полиции и погранохраны. Он пребывал в очень праздничном настроении”, — поведал Райво Аэг из Isamaa.

”Конечно же, его уход не был связан со здоровьем. Это можно было понять по языку жестов, когда он на пресс-конференции, улыбаясь, поведал, что уходит по причинам, связанным со здоровьем”, — уверен реформист Калле Лаанет

Вообще, это не секрет, что у Анвельта имеются проблемы со здоровьем. Например, летом 2011 года он поведал Postimees, что однажды, занимаясь спортом, почувствовал боль в руке, груди и сердце. Семейный сделал ЭКГ и сообщил, что он пережил инфаркт. Анвельт тогда пару дней пролежал в реанимации. ”И тогда пришел нормальный врач и сообщил, что никакого инфаркта не было — это перегрузка или аритмия”, — поведал политик.

В апреле 2018 года, будучи министром, Анвельт переболел острым воспалением легких ”с самой высокой температурой в жизни”. Он даже лежал с этим в больнице.

Вообще же в словах Анвельта нет повода сомневаться. ”Он уже летом как-то раз сказал, что должен уйти”, — теперь, задним числом, сказал Осиновский. ”Врач сказал, что если хочет жить — должен уйти с работы”.

”В тот день, когда он сказал, что его здоровье плохо, он с утра ходил к врачу”, — добавил пресс-секретарь партии Андри Майметс.

Анвельт признается, что политические передряги оказали на него угнетающее воздействие, а также повлияли и на давление. Спорт, однако, кажется, помогает: ”За несколько дней до (сообщения об уходе), когда я ходил делать нагрузочный тест, у меня обнаружилась такая интересная вещь: чем больше у меня физическая нагрузка — тем лучше обстоят дела с давлением”.

Коллегам сразу же вспоминается 50 юбилей Мярта Вооглайда — давнего и крупного спонсора реформистов. Его отмечали 27 октября в Котле культуры. На празднике были политические и предпринимательские сливки общества.

Там Анвельт выпил. И все бы ничего, если бы он спокойно сидел за столом. Но министру не сиделось. По словам одного из гостей того праздника, Анвельт начал ходить и неудачно шутить, мол, ”у меня есть на тебя дело!”. Потом министр стал танцевать и упал. Его начали уводить, но он быстро вернулся.

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Говаривают и о других праздниках и приемах, на которых Анвельт носил белье от ”Ливико”. Но на такого рода мероприятиях промилле никто не замеряет. Если один человек говорит об одном осеннем приеме, что Анвельт туда явился ”во хмелю”, то другой участник того же праздника утверждает, что у министра был лишь ”усталый взгляд из-за трудного дня”.

Также некоторые знающие люди высказывают мнение, что причиной ухода стало какое-то давнее дело. То, чем Анвельт занимался еще до прихода в политику. В 1989-2003 годах он трудился в милиции и полиции, забравшись по карьерной лестнице весьма высоко — стал гендиректором ЦеКриПо.

Тайна пропавших денег

Несколько лет назад по Рийгикогу гуляла памятка ”Связи отмывателей денег с российским прошлым в эстонских спецслужбах”. Как написано в той памятке, соцдемов тайно спонсировали. За это Анвельт якобы помог атаковать Бюро данных об отмывании денег.

Что именно Анвельт сделал — неясно. И сама информация о черном финансировании соцдемов подтверждения не имеет.

В передаче „Radar” на Kanal 2 , занимающейся журналистскими расследованиями, в 2014 году рассказали, что во время праздника в момент съемок фильма ”Красная ртуть” у его автора, то есть самого Анвельта, из дома пропала крупная сумма денег. Это случилось летом 2009 года, то есть именно в то время, когда у него якобы и попросил помощи Антон Гер.

Сам Анвельт отверг связь между своей отставкой и Антоном Гером, назвав эти обвинения местью со стороны Хуберта Хирва и Павела Гаммера, которые обвиняются в руководстве преступной группировкой. По словам бывшего министра, его уход из политики не связан с какими-либо правонарушителями.

Eesti Ekspress детально описывает близкие отношения Анвельта с Гером и приводит, в частности, фотографию Гера в полицейской форме Анвельта, сделанную дома у экс-министра, а также отправленное Анвельтом Геру SMS-сообщение, в котором министр сообщает, что прокуратура приняла положительное решение по делу бизнесмена.

19 ноября, за день до отставки Анвельта, на закрытом заседании правовой комиссии Рийгикогу выступал аналитик из бюро по борьбе с отмыванием денег Айвар Орукаск. По данным Eesti Ekspress, речь на заседании во многом шла о тесных связях Гера с бывшими крупными полицейскими чинами, в том числе Андресом Анвельтом.

10 лет назад Геру были предъявлены обвинения в отмывании одного миллиарда крон (64 млн евро), однако суд оправдал бизнесмена.

Когда бюро по борьбе с отмыванием денег заморозило счета Гера в связи с возникшими подозрениями, он обратился за помощью к Анвельту. "Я когда-то помог этому человеку", — сказал экс-министр изданию Eesti Ekspress.

В судебном деле Гера есть и запись SMS-сообщения, которое Анвельт отправил Геру 30 июня 2010 года: "Привет из солнечной Испании! Как дела, как прокуратура решила твой вопрос, мне прошептали в Skype, что все вроде как будет в порядке".

”Мне осточертела политика!”

О предпосылках к уходу Андреса Анвельта из политики ходит еще несколько слухов. Один — фантастичнее другого. Однако мы не можем их подтвердить, потому и не станем спекулировать. Разумнее будет дать слово самому Анвельту.

”Ну, если честно, первая попытка уйти была у меня в июне, когда я написал заявление. В начале июня. Я тогда просто взял отпуск, неделю пробыл в деревне, занимался работой по дереву. И тогда мне все же вдолбили, мол, продолжай”.

Также, по его словам, он уже некоторое время назад осознал, что сыт политикой по горло. ”Меня просто достала политика. У всего есть граница. Я искренне признаюсь: я почувствовал, что политика — не та область, которая меня так сильно привлекает. Или, как минимум, в один момент она начинает надоедать. Мне не нравится ругать других, не нравится врать и пустословить… ”

Все это логично, однако, до конца не объясняет резкого ухода.

Некоторые вещи необъяснимы. Некоторые — люди даже не в состоянии сами себе объяснить.

Читайте подробность в Eesti Ekspress.

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