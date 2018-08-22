Остановка Кивисилла на улице Гонсиори закрывается не реконструкцию
Остановка Кивисилла на улице Гонсиори, на направлении к Дому торговли, закрывается на реконструкцию с начала рабочего дня 24 августа и до конца рабочего дня 31 августа.
Остановка Кивисилла на улице Гонсиори, на направлении к Дому торговли, закрывается на реконструкцию с начала рабочего дня 24 августа и до конца рабочего дня 31 августа.
В этот период автобусы линий 9, 11 и 46, идущие Kaubamaja, будут останавливаться на одноименной остановке автобусов линий 67 и 68 в направлении в сторону Ласнамяэ, сообщает Раэпресс.
С начала рабочего дня 24 августа там же будут останавливаться автобусы линий 3, 31, 20, 20A, 53, 55, 56, 67 и 68.
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Tähtaeg: 26.08.2018
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