Остановка Кивисилла на улице Гонсиори закрывается не реконструкцию

В этот период автобусы линий 9, 11 и 46, идущие Kaubamaja, будут останавливаться на одноименной остановке автобусов линий 67 и 68 в направлении в сторону Ласнамяэ, сообщает Раэпресс.

С начала рабочего дня 24 августа там же будут останавливаться автобусы линий 3, 31, 20, 20A, 53, 55, 56, 67 и 68.