Остановившийся в Тапа из-за утечки раствора состав ожидает проверки всех цистерн

Вчера вечером Спасательный департамент запретил прибывшему из России в Эстонию товарному составу дальнейшее передвижение в связи с двумя эпизодами утечки раствора из цистерн.

Один инцидент произошел в Сонда. Речь идет об утечке 50 тонн раствора, которая привела к эвакуации около 20 человек, половину из которых составили дети из близлежащего детского сада. Второй инцидент произошел чуть позже в Тапа.

На данный момент поезд находится в Тапа и проходит проверку специальной комиссией.

Старейшина волости Сонда Андреа Эйхе сказала, что 30-35 вагонов состава заполнены легковоспламеняющимся веществом и еще 3-4 — углем. На железнодорожной станции в Сонда цистерна в результате утечки опорожнилась полностью (речь идет о 50-60 тоннах химического вещества), и нескольким людям из-за интенсивного запаха даже стало плохо.

По словам специалиста по связям с общественностью Инспекции по защите окружающей среды Лейли Тулл, они побывали как в Сонда, так и Тапа, и сейчас Eesti Raudtee занимается ликвидацией последствий. Пока неясно, будет ли инспекция начинать по данному факту производство.



Напомним, что в понедельник в Ида-Вирумаа произошла утечка раствора с сильным запахом из цистерны вблизи железнодорожного вокзала Сонда. Спасатели эвакуировали людей из района вокруг утечки. Об этом сообщили Delfi несколько читателей.

Спасательный департамент сообщил Delfi, что к 17:50 утечка была остановлена, а разлившийся раствор покрыт пеной. Спасатели огородили зону в радиусе 400 метров от места утечки.

Движение поездов было восстановлено в 18:30, однако возле Кадрина у состава стала подтекать еще одна цистерна и в Тапа он остановился.