18.08.2018, 11:30

"Осталось ведь совсем немного!" Владельцы коммерческих точек вопрошают, почему на Гонсиори вслед за проезжей частью не открыли тротуар

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
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Gonsiori tänaval nädalavehtusel töö seisab
Gonsiori tänaval nädalavehtusel töö seisabFoto: Jaanus Lensment

К Delfi обратился пожелавший остаться анонимным владелец коммерческой точки на улице Гонсиори, который продолжает из-за ремонта терять клиентов, с вопросом в городским властям — почему вместе с открытым для движения участком проезжей части было нельзя открыть и пешеходную зону?

Изначально строительство планировалось завершить к Яанову дню, но срок продлили до сентября. Теперь же поступило сообщение, что улица Гонсиори полностью откроется только в середине ноября.

Тем не менее, 1 августа был открыт для движения отрезок между улицами Кивисилла (Манеэжи) и Рауа — но только проезжая часть.

"Изначально речь шла о трех месяцах, а сейчас уже получается семь. В августе открыли проезжую часть, и это уже помогло. Не понятно только, почему нельзя было сразу открыть для движения и тротуар? Осталось ведь совсем немного!" — вопрошает владелец заведения.

Отвечает старейшина района Кесклинн Владимир Свет:

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Мы понимаем недовольство хозяина ресторана и жителей города. Реконструкция улицы Гонсиори затронула многих и все бы мы хотели, чтобы работы поскорее завершились.

Из-за сложности и объема работ они выполняются поэтапно. Одним из таких этапов было открытие для движения отрезка между улицами Кивисилла (Манеэжи) и Рауа, когда в обе стороны была открыта одна полоса движения. Следующий этап — это завершение реконструкции пешеходных дорожек и оставшейся проезжей части.

Проведение работ этим летом на улице Гонсиори было осложнено сначала из-за обнаруженных под землей коммуникаций советских времен, которых не было в проектной документации, а затем сильным ливнем в канун Ивановой ночи из-за которого сроки открытия участка пришлось немного сдвинуть.

Кроме этого, при строительстве пешеходных дорожек используются гранитные плиты, установка которых является трудоемким и длительным процессом. При этом занимающаяся строительством улицы фирма заверила, что пешеходные дорожки на участке Манеэжи-Пронкси будут готовы в конце сентября. Чуть ранее для движения будет открыт перекресток Гонсиори-Пронкси. Полностью улица Гонсиори будет открыта для движения в ноябре.

Стоит также отметить, что пешеходы уже сейчас могут передвигаться по улице Гонсиори и посещать кафе и рестораны, а для того, чтобы жителям и гостям города было проще найти заведения общественного питания, расположенные на участке Манеэжи-Пронкси, были установлены специальные информационные таблички.

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