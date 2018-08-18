"Осталось ведь совсем немного!" Владельцы коммерческих точек вопрошают, почему на Гонсиори вслед за проезжей частью не открыли тротуар

Изначально строительство планировалось завершить к Яанову дню, но срок продлили до сентября. Теперь же поступило сообщение, что улица Гонсиори полностью откроется только в середине ноября.

Тем не менее, 1 августа был открыт для движения отрезок между улицами Кивисилла (Манеэжи) и Рауа — но только проезжая часть.

"Изначально речь шла о трех месяцах, а сейчас уже получается семь. В августе открыли проезжую часть, и это уже помогло. Не понятно только, почему нельзя было сразу открыть для движения и тротуар? Осталось ведь совсем немного!" — вопрошает владелец заведения.

Отвечает старейшина района Кесклинн Владимир Свет:

Мы понимаем недовольство хозяина ресторана и жителей города. Реконструкция улицы Гонсиори затронула многих и все бы мы хотели, чтобы работы поскорее завершились.

Из-за сложности и объема работ они выполняются поэтапно. Одним из таких этапов было открытие для движения отрезка между улицами Кивисилла (Манеэжи) и Рауа, когда в обе стороны была открыта одна полоса движения. Следующий этап — это завершение реконструкции пешеходных дорожек и оставшейся проезжей части.

Проведение работ этим летом на улице Гонсиори было осложнено сначала из-за обнаруженных под землей коммуникаций советских времен, которых не было в проектной документации, а затем сильным ливнем в канун Ивановой ночи из-за которого сроки открытия участка пришлось немного сдвинуть.