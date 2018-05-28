Особое мнение экспертa-эндокринолога: участие Сависаара в судебном процессе может убить его

Хотя комиссия Эстонского института судмедэкспертизы признала бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара способным участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья, один из членов комиссии — врач-эндокринолог Валло Волке — записал особое мнение, дав полностью противоположную оценку, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR.

"Эдгар Сависаар не способен участвовать в судебных заседаниях, потому что речь идет о пациенте с исключительно высоким риском нового инфаркта или смерти", — утверждает Волке.

По его словам, в случае пациентов с таким высоким уровнем риска отсутствуют формальные системы расчета абсолютного риска.

"В дополнение к регулярному приему лекарств исключительно важно избегать психологического напряжения и стресса. Вызванное стрессом повышение уровня сахара в крови и артериального давления сложно или даже невозможно предотвратить или скорректировать в зале суда. Поэтому очень вероятно, что в ходе судебного заседания возникнет новое тяжелое расстройство здоровья или наступит смерть, причиной чего, по крайней мере частично, станет вызванный заседанием суда стресс", — отметил эксперт-эндокринолог.