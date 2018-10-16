Основные направления госбюджета на 2019 год: рост зарплат, пенсий и пособий

Верстая бюджет на следующий год, мы исходили из принципа, что во главе всего должен стоять человек. Поэтому огромная статья расходов касается инвестиций в различные услуги, в рост зарплат и пособий. Вкладывая средства в качество услуг — будь то образование, здравоохранение или безопасность, — мы инвестируем в сильное, сплоченное и процветающее общество. Премьер-министр Юри Ратас не устает повторять, что благоприятный экономический фон должен быть ощутим всеми жителями. И это крайне важно. Достойная жизнь должна быть у каждого. Исходя из этого правительство увеличило на 2,5 процента зарплатный фонд бюджетников.

В следующем году учителя в среднем будут получать по 1500 тысячи евро и на это будет потрачено почти 10 миллионов евро. Средняя зарплата работников сферы культуры вырастет до 1250 евро. В целом же в следующем году значительно должны вырасти доходы воспитателей детских садов, специалистов социальной опеки, ветеринаров, а также спасателей, полицейских и многих других. Например, зарплаты патрульных полицейских и пограничников в будущем году составят не менее 1280 евро, к которым добавятся региональные надбавки. Например, в Ида-Вирумаа патрульный полицейский будет получать 1700 евро. Средняя зарплата спасателей вырастет на 23,6% до тысячи евро, плюс к ней добавится еще 11% надбавки за работу в ночные часы и праздники.

В стороне не останутся и наши уважаемые пенсионеры. Уже в апреле 2019 года средняя пенсия по старости вырастет на 7,6%, до 481 евро. Конечно, этого мало и именно поэтому мы должны пойти на внеочередной рост пенсий до 100 евро. Очень важное решение касается и одиноких пенсионеров, с чьей пенсии в следующем году не будет сниматься подоходный налог. В целом же для поддержки одиноких бабушек и дедушек в госбюджете запланировано порядка 10 миллионов евро.

Чтобы подстегнуть демографический рост мы продолжим поддерживать семьи. Так, детское пособие на первого и второго ребенка в 2019 году составит 60, в целом же на рост детских пособий государство запланировало 298,9 миллионов евро, что на 14,6 миллионов больше, чем в текущем году.

Хорошая новость касается и сферы здравоохранения. Чтобы поднять качество услуг и сократить очереди к врачам, бюджет этой сферы вырастет на 180 миллионов евро. Это позволит Больничной кассе закупить больше услуг у медучреждений, заключить новые договора и в конечно счете обеспечить пациентов врачебной помощью.

Конечно, оппозиция снова упрекнет нас в непомерных тратах. Но мы считаем, что страна может быть успешной только тогда, когда каждый живущий в ней человек чувствует свою значимость и знает, что государство придет на помощь и поддержит в трудную минуту.