16.10.2018, 13:30

Основные направления госбюджета на 2019 год: рост зарплат, пенсий и пособий

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Как распределят рекордные 11 миллиардов?
Михаил Стальнухин, депутат Рийгикогу, Центристская партия
Михаил Стальнухин, депутат Рийгикогу, Центристская партия
 
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Основные направления госбюджета на 2019 год: рост зарплат, пенсий и пособий
Foto: Jaanus Lensment

На этой неделе депутаты Рийгикогу приступили к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. На этот раз основные направления связаны с повышением уровня жизни в стране и развитием экономики.

Объем бюджета на 2019 год превышает 11 миллиардов евро. Для нынешнего правительства это второй самостоятельный финансовый документ страны, который четко отражает все цели коалиции: рост благосостояния населения, демографический рост, развитие местной жизни и инвестиции в экономику. Поэтому расходы в нем распределены следующим образом: социальные нужды (пенсии, пособия) — 3,8 миллиарда евро, здравоохранение — 1,5 миллиардов, образование — 1,03 миллиарда евро.

Все это стало возможным благодаря тому, что ВВП страны в последние годы рос в ускоренном темпе и в следующем году аналитики предрекают нашей стране 3,5% рост экономики. Это позволяет нам провозгласить в 2019 налоговый мир и оставить налоговую систему без изменений, на уровне 33%. Конечно, меня как главу финансовой комиссии всерьез беспокоит то, что происходит на топливном рынке Эстонии. Поэтому центристы уже приняли для себя решение, что после выборов в Рийгикогу в марте 2019 года мы вплотную займемся этим вопросом: проанализируем и рассмотрим варианты, которые способствуют снижению цена на топливо. Нам удалось аннулировать решение прошлого правительства под руководством реформистов о 10-процентном повышении акциза на дизельное топливо, но работать в этом направлении необходимо дальше.

Верстая бюджет на следующий год, мы исходили из принципа, что во главе всего должен стоять человек. Поэтому огромная статья расходов касается инвестиций в различные услуги, в рост зарплат и пособий. Вкладывая средства в качество услуг — будь то образование, здравоохранение или безопасность, — мы инвестируем в сильное, сплоченное и процветающее общество. Премьер-министр Юри Ратас не устает повторять, что благоприятный экономический фон должен быть ощутим всеми жителями. И это крайне важно. Достойная жизнь должна быть у каждого. Исходя из этого правительство увеличило на 2,5 процента зарплатный фонд бюджетников.

В следующем году учителя в среднем будут получать по 1500 тысячи евро и на это будет потрачено почти 10 миллионов евро. Средняя зарплата работников сферы культуры вырастет до 1250 евро. В целом же в следующем году значительно должны вырасти доходы воспитателей детских садов, специалистов социальной опеки, ветеринаров, а также спасателей, полицейских и многих других. Например, зарплаты патрульных полицейских и пограничников в будущем году составят не менее 1280 евро, к которым добавятся региональные надбавки. Например, в Ида-Вирумаа патрульный полицейский будет получать 1700 евро. Средняя зарплата спасателей вырастет на 23,6% до тысячи евро, плюс к ней добавится еще 11% надбавки за работу в ночные часы и праздники.

В стороне не останутся и наши уважаемые пенсионеры. Уже в апреле 2019 года средняя пенсия по старости вырастет на 7,6%, до 481 евро. Конечно, этого мало и именно поэтому мы должны пойти на внеочередной рост пенсий до 100 евро. Очень важное решение касается и одиноких пенсионеров, с чьей пенсии в следующем году не будет сниматься подоходный налог. В целом же для поддержки одиноких бабушек и дедушек в госбюджете запланировано порядка 10 миллионов евро.

Чтобы подстегнуть демографический рост мы продолжим поддерживать семьи. Так, детское пособие на первого и второго ребенка в 2019 году составит 60, в целом же на рост детских пособий государство запланировало 298,9 миллионов евро, что на 14,6 миллионов больше, чем в текущем году.

Хорошая новость касается и сферы здравоохранения. Чтобы поднять качество услуг и сократить очереди к врачам, бюджет этой сферы вырастет на 180 миллионов евро. Это позволит Больничной кассе закупить больше услуг у медучреждений, заключить новые договора и в конечно счете обеспечить пациентов врачебной помощью.

ТОП

Конечно, оппозиция снова упрекнет нас в непомерных тратах. Но мы считаем, что страна может быть успешной только тогда, когда каждый живущий в ней человек чувствует свою значимость и знает, что государство придет на помощь и поддержит в трудную минуту.

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