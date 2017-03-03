”Осиновский взялся за ликеро-водочный вопрос. Молодец!” Таллиннцы — о первых 100 днях нового правительства

В пятницу, 3 марта, исполняется сто дней новому правительству Эстонии во главе с Юри Ратасом.

Корреспондент Delfi поинтересовалась мнением русскоговорящих жителей Таллинна: нравится ли им новая коалиция? Чем она успела запомниться за эти три с небольшим месяца? Каких мудрых шагов простые люди ждут от наших правителей?

”Реформисты надоели! Честное слово”, — признался нам один таллиннский предприниматель.

”Ратас поднял русский вопрос. Молодец!” — похвалил премьер-министра житель Таллинна, представившийся как ”заслуженный строитель Эстонской Республики”.

Люди высказали очень много любопытных мнений. Смотрите наш уличный видеоопрос!

О том, что думают о первых ста днях правительства эстоноязычные таллиннцы, можете узнать тут.