Осиновский: вопрос не только в пакте ООН, а в том, может ли Эстония устоять перед информационными атаками

В начале своей речи Осиновский подчеркнул, что социал-демократы, как и другие эстонские партии, не поддерживают массовую иммиграцию, и что данный документ не меняет эстонской миграционной политики. В то же время, по его словам, на кону стоит нынешний внешнеполитический курс Эстонии.

”В течение 27 лет в нашей внешней политике и политике безопасности царил максимально возможный консенсус. Краеугольным камнем этого консенсуса является убежденность в том, что интересы Эстонии лучше всего защищены в мире, ориентированном на сотрудничество и международное право, — сказал Осиновский. — Это звучит почти как аксиома, но для того, чтобы участвовать в решении глобальных вопросов, необходимо сотрудничать с другими странами. В одиночку же это невозможно. И было бы иллюзией считать, что если мы закроем двери и окна и откажемся от международного сотрудничества, то проблемы мира просто обойдут нас стороной. Не обойдут”.

По словам Осиновского, сегодня Эстонии под силу показать, что в международной политике мы являемся партнером, у которого есть свой голос и желание сотрудничать и что с нами не только можно, но и нужно считаться.

”Главная гарантия независимости Эстонии — факт того, что мы нужны миру. Именно тогда в решающий момент мы не останемся одни. И во имя того, чтобы не остаться одним в решающий момент, необходимо работать каждый день”, — пояснил лидер социал-демократов. Он назвал повестку правых популистов необычайно опасной. ”Это было бы началом конца Эстонии. Эстония не должна остаться одна”, — предостерег Осиновский.