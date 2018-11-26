26.11.2018, 20:03

Осиновский: вопрос не только в пакте ООН, а в том, может ли Эстония устоять перед информационными атаками


rus.delfi.ee
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Ränderaamistiku arutelu riigikogus
Ränderaamistiku arutelu riigikogusFoto: Jaanus Lensment

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский подчеркнул, выступая перед Рийгикогу, что сегодня вопрос стоял не только в одобрении декларации ООН, но и в том, сможет ли эстонское государство и общество устоять перед лживыми и основанными на усиленных страхах информационными атаками.

В начале своей речи Осиновский подчеркнул, что социал-демократы, как и другие эстонские партии, не поддерживают массовую иммиграцию, и что данный документ не меняет эстонской миграционной политики. В то же время, по его словам, на кону стоит нынешний внешнеполитический курс Эстонии.

”В течение 27 лет в нашей внешней политике и политике безопасности царил максимально возможный консенсус. Краеугольным камнем этого консенсуса является убежденность в том, что интересы Эстонии лучше всего защищены в мире, ориентированном на сотрудничество и международное право, — сказал Осиновский. — Это звучит почти как аксиома, но для того, чтобы участвовать в решении глобальных вопросов, необходимо сотрудничать с другими странами. В одиночку же это невозможно. И было бы иллюзией считать, что если мы закроем двери и окна и откажемся от международного сотрудничества, то проблемы мира просто обойдут нас стороной. Не обойдут”.

По словам Осиновского, сегодня Эстонии под силу показать, что в международной политике мы являемся партнером, у которого есть свой голос и желание сотрудничать и что с нами не только можно, но и нужно считаться.

”Главная гарантия независимости Эстонии — факт того, что мы нужны миру. Именно тогда в решающий момент мы не останемся одни. И во имя того, чтобы не остаться одним в решающий момент, необходимо работать каждый день”, — пояснил лидер социал-демократов. Он назвал повестку правых популистов необычайно опасной. ”Это было бы началом конца Эстонии. Эстония не должна остаться одна”, — предостерег Осиновский.

Он также отметил профессионализм и хорошую международную репутацию эстонских дипломатов. ”Доверимся тем людям, которые смогли сделать для нас столько хорошего. Эстонская дипломатия — наша лучшая политика безопасности”.

По словам Осиновского, сейчас вопрос состоял в том, сможет ли эстонское государство и общество устоять перед лживыми и основанными на усиленных страхах информационными атаками.

”Утром, когда я говорил с людьми перед Рийгикогу, я видел страх в их глазах. Страх того, что Эстонию переедут катком, что наш народ канет в небытие, что Эстония перестанет существовать. Мы все должны ежедневно работать на благо независимости и приумножения успеха Эстонии. Задача политиков — гарантировать людям чувство защищенности, искать реальные пути решения человеческих страхов и забот, а не сеять раздор и усиливать страхи”, — сказал Осиновский.

”За 97 дней до выборов страсть политиков к играм велика. Но и в ходе предвыборной кампании они должны дебатировать о мировоззрениях так, чтобы не сломать при этом государство и общество. Если одна политическая сила подрывает доверие людей к государству, если разжигается насилие против тех, кто придерживается иного мнения, то это безответственно и опасно”, — добавил он.

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