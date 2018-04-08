Осиновский: в эпоху молниеносных изменений целью политики должно стать обеспечение людям чувства безопасности

В мире было тоже неспокойно: как у наших ближайших соседей, так и в Европе. Будучи членами глобального сообщества, мы уже несколько десятилетий вкушаем его сладкие плоды: большие возможности для наших людей и предприятий, дополнительные инвестиции, более надежную безопасность и, как результат, — рост благополучия. Но мы поняли, что кроме возможностей, у нас есть теперь и более большая ответственность. Мы стали обдумывать самые основные, экзистенциальные вопросы: как развиваться Эстонии в современном открытом мире, но при этом оставаться национальным государством? Как сохранить наш язык и культуру? Как сохранить народ? Это очень важные вопросы.

Когда штормовой ветер гнет вершины деревьев, кажется, что в любой момент он свалит их вместе с корнями. Так и случилось, например, в 1934 году в Эстонии. Но после того, как ветер утихает, мы начинаем больше ценить корни.

Конечно, шторм последних лет оставил серьезный след в политике: изменилось и содержание политики, и политическая культура. Он исказил партийный ландшафт. Две правые партии на последнем издыхании. Центристская партия наконец-то вошла в правительство, чтобы реализовывать свою политику, однако их поддержка падает. Партия реформ на волне непопулярности правительства сумела завоевать поддержку, но не смогла предложить ни одной идеи, которая повела бы Эстонию вперед, поэтому партия впала в управленческий кризис. И нас, социал-демократов, шторм тоже потрепал. Все это сыграло на руку лишь партии, у которой на каждую серьезную проблему есть одно простое решение. Но как мы знаем, у каждой проблемы есть два решения: простое и правильное.

Сейчас самое время подумать: что по-настоящему важно? Где те главные маяки ценностей, на которые ориентироваться, когда проплываешь вдоль рифов? Это всегда означало возвращение к идеологии и мировоззрению в политике. Если раньше казалось, что все равно: разные партии могут ”поднастроить” государство немного в одну сторону, немного — в другую, то сегодня многие политические выборы стали более принципиальными. На кону очень многое. Для каждого человека. Для всего государства.

Время великих идеологий и новых историй не кануло в лету. Оно возвращается.

На плечах социал-демократов лежит обязанность сформулировать исходя из своих ценностей историю завтрашней Эстонии. Консервативные партии, принцип которых заключается в том, чтобы бороться с течением времени, не должны формулировать историю о будущем. А мы должны.

Наши главные ценности: равные возможности, достойное отношение к каждому и экономическое развитие, основанное на умной работе и науке, — были и будут вектором нашей политики.

И с каждым днем они становятся все актуальнее. Как я и раньше говорил, экономическая глобализация, накопление имущества и автоматизация труда — это те изменения, которые выставляют новые требования как для того, чтобы сохранить равновесие в обществе, так и для того, чтобы каждый человек достиг в жизни успеха.

Сокращение неравенства — это не только гуманный жест по отношению к слабым (хотя и это тоже), но и самая главная предпосылка к сбалансированному развитию общества. Подчеркиваю: самая главная.