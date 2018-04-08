08.04.2018, 16:10

Осиновский: в эпоху молниеносных изменений целью политики должно стать обеспечение людям чувства безопасности

 (15)
rus.delfi.ee
EST 2
Jevgeni Ossinovski 07.07.17
Jevgeni Ossinovski 07.07.17Taavi Sepp

Вчера председатель Социал-демократической партии (СДП) Евгений Осиновский выступил перед Советом уполномоченных с речью, в которой среди прочего сообщил, что уходит с поста министра труда и здоровья, а также обрисовал сложившуюся политическую ситуацию.

Ниже приводим перевод речи в полном объеме:

Дорогие друзья!

После нескольких месяцев политических судорог, а порою и истерик, которые случались по любому, даже самому маленькому конфликтному поводу, настало временное затишье. Это дает возможность подумать над тем, что на самом деле важно и поставить долгосрочные цели.

Последние годы общество Эстонии штормило. Это было время беспокойств, внутренней рефлексии и сомнений. Время от времени каждое государство и каждый народ нуждается в том, чтобы переосмыслить те ценности, на которые опирается общество. Чтобы идти дальше еще более сильными.

У Эстонии дела пошли хорошо. Но далеко не у всех одинаково. Наоборот, мы видим, что на скорый поезд развития Эстонии взяли не всех. И если отставшим предоставляют взамен медленный уездный автобус (пусть и бесплатный), едва ли пассажиры будут благодарны, скорее наоборот, затаят злобу. Это серьезная проблема, так как рост неравенства продолжает везде расти, и Эстония также от этого не застрахована.

В мире было тоже неспокойно: как у наших ближайших соседей, так и в Европе. Будучи членами глобального сообщества, мы уже несколько десятилетий вкушаем его сладкие плоды: большие возможности для наших людей и предприятий, дополнительные инвестиции, более надежную безопасность и, как результат, — рост благополучия. Но мы поняли, что кроме возможностей, у нас есть теперь и более большая ответственность. Мы стали обдумывать самые основные, экзистенциальные вопросы: как развиваться Эстонии в современном открытом мире, но при этом оставаться национальным государством? Как сохранить наш язык и культуру? Как сохранить народ? Это очень важные вопросы.

Когда штормовой ветер гнет вершины деревьев, кажется, что в любой момент он свалит их вместе с корнями. Так и случилось, например, в 1934 году в Эстонии. Но после того, как ветер утихает, мы начинаем больше ценить корни.

ТОП

Конечно, шторм последних лет оставил серьезный след в политике: изменилось и содержание политики, и политическая культура. Он исказил партийный ландшафт. Две правые партии на последнем издыхании. Центристская партия наконец-то вошла в правительство, чтобы реализовывать свою политику, однако их поддержка падает. Партия реформ на волне непопулярности правительства сумела завоевать поддержку, но не смогла предложить ни одной идеи, которая повела бы Эстонию вперед, поэтому партия впала в управленческий кризис. И нас, социал-демократов, шторм тоже потрепал. Все это сыграло на руку лишь партии, у которой на каждую серьезную проблему есть одно простое решение. Но как мы знаем, у каждой проблемы есть два решения: простое и правильное.

Сейчас самое время подумать: что по-настоящему важно? Где те главные маяки ценностей, на которые ориентироваться, когда проплываешь вдоль рифов? Это всегда означало возвращение к идеологии и мировоззрению в политике. Если раньше казалось, что все равно: разные партии могут ”поднастроить” государство немного в одну сторону, немного — в другую, то сегодня многие политические выборы стали более принципиальными. На кону очень многое. Для каждого человека. Для всего государства.

Время великих идеологий и новых историй не кануло в лету. Оно возвращается.

На плечах социал-демократов лежит обязанность сформулировать исходя из своих ценностей историю завтрашней Эстонии. Консервативные партии, принцип которых заключается в том, чтобы бороться с течением времени, не должны формулировать историю о будущем. А мы должны.

Наши главные ценности: равные возможности, достойное отношение к каждому и экономическое развитие, основанное на умной работе и науке, — были и будут вектором нашей политики.

И с каждым днем они становятся все актуальнее. Как я и раньше говорил, экономическая глобализация, накопление имущества и автоматизация труда — это те изменения, которые выставляют новые требования как для того, чтобы сохранить равновесие в обществе, так и для того, чтобы каждый человек достиг в жизни успеха.

Сокращение неравенства — это не только гуманный жест по отношению к слабым (хотя и это тоже), но и самая главная предпосылка к сбалансированному развитию общества. Подчеркиваю: самая главная.

Это не утопическое погоня за равенством и сдерживание богатых. Это, на наш взгляд, инвестиция в будущее, чтобы следующее поколение Эстонии стало более успешным, чем это.

Для этого необходимо усилить солидарную систему здравоохранения, к которой у каждого есть равный доступ, универсальную страховку по безработице и единую школьную систему с хорошим образованием. Правые силы оказывают все большее давление, чтобы все это разрушить. Заметьте, это давление — обеспечить богатым лучшие услуги за счет более плохих услуг для бедных — лишь набирает обороты!

В эпоху молниеносных изменений целью политики должно стать обеспечение людям чувства безопасности. Всем людям. Это означает, что государство есть тогда, когда оно нужно. Это значит, что государство способно предвидеть долгосрочные изменения и подготовить к ним людей и все общество.

В течение последних четырех лет мы этим ежедневно занимались в правительстве. Следует у себя тогда спросить: почему же тогда наш рейтинг не поднялся, а скорее наоборот?

Я посетил много городов и сел в нашей стране, общался с сотнями жителей; мы обсуждали, что социал-демократы сделали не так, почему наша политика вызывает сопротивление.

Дело не в том, что мы сделали что-то неправильно. Людям важно, что увеличились детские и семейные пособия, что региональному развитию уделяется больше внимания, что мы ценим образование, развиваем здравоохранение, заботимся о безопасности в наших общинах.

Проблема не в нашей политике, а в том, как мы это делаем. Давайте признаем, что довольно часто случалось так: люди обращались к нам с просьбой объяснить наши шаги, просили доказать, почему именно так нужно решить ту или иную проблему, а мы оставляли эти просьбы неудовлетворенными. Уверенность в своей правоте (и это естественно, что мы уверенны в том, что мы делаем) отодвинула на второй план и дружелюбный диалог, и жаркие дебаты. Мы встали в оборонительную стойку и закрылись.

Именно поэтому люди чувствуют, что с ними не считаются, что соцдемы высокомерны. Для нас, открытой, дружелюбной и демократической партии, это непозволительно. За это нужно попросить прощения. Признание ошибок в политике расценивается как признак слабости, но я считаю, что умение признавать ошибки (мы все их время от времени делаем) — это показатель силы и способности учиться. Поэтому я прошу прощения у жителей Эстонии за то, что в последнее время мы взяли на себя роль нравоучителей, а не вели диалог и пытались решить вопросы вместе. Но это поправимо.

Эстония нуждается в том, чтобы в следующем правительстве у нас был сильный мандат. Как для того, чтобы следующее поколение жило лучше, чем нынешнее, так и для того, чтобы предотвратить разрушение того успеха, которого удалось достичь. И такая опасность вполне реальна. Это значит, что главные темы соцдемов: равные возможности, образование, наука, работа и региональное развитие, — должны вновь стать фокусом политической повестки.

Конечно, я, как председатель партии, несу ответственность за нынешнюю ситуацию, и я основательно ее обдумал. Смещение фокуса политики на наши главные темы означает, что следующие 330 дней я лично должен ежедневно над этим работать.

Однако это невозможно сделать, если одновременно выполнять и обязанности министра здоровья и труда. За год до выборов я должен полностью посвятить себя партии. Моя сфера ответственности в правительстве крайне важна для Эстонии и бесспорно самая трудная, поэтому ею нельзя управлять не с полной отдачей.

В течение двух с половиной лет я ежедневно работал на посту министра во имя того, чтобы в Эстонии было более здоровое и более успешное общество. В сфере труда запущена программа переобучения и повышения квалификации для работников, которая подготовит наших людей к новым условиям рынка труда. Кроме того, мы сделали прорыв в финансировании здравоохранения: услуги стоматолога и лекарства стали для людей более доступными, очереди в ближайшие годы сократятся, а поддержание здоровья и профилактика заболеваний выведены на новый уровень.

Однако дел еще очень много, и работу нужно продолжать с тем же усердием. Именно поэтому моя совесть как перед партией, так и перед все народом Эстонии требует передать эстафету дальше. Я принял решение продолжить руководить партией в качестве председателя фракции соцдемов в Рийгикогу. Я знаю, что это решение необходимо партии и это решение правильное.

Конечно, так как сейчас идут переговоры по бюджетной стратегии, я должен, как ответственный за свою сферу и как глава делегации соцдемов, довести этот процесс до конца. Это значит, что у нас есть достаточно времени, чтобы найти мне достойного преемника. Я верю, что уже в ближайшие недели я сделаю соответствующее предложение правлению партии.

Дорогие друзья! Теперь для соцдемов наступил новый этап. Мы и наши свежие идеи необходимы Эстонии. Нам есть что сказать и мы сумеем реализовать все необходимое.

Следующие парламентские выборы состоятся через 330 дней. Давайте напряжемся ради того, чтобы в день выборов каждый житель Эстонии знал, что Социал-демократическая партия — это самая ответственная, умная, честная и успешная партия в стране. Удачи нам!

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