Осиновский: страны Европы должны активнее развивать цифровую грамотность работников

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский сегодня находится с визитом в Брюсселе, где принял участие в трехсторонней встрече высокого уровня ЕС по социальным вопросам. В ходе мероприятия Осиновский подчеркнул необходимость в лучших цифровых навыках работников во всех отраслях экономики.

Евгений Осиновский подчеркнул, что компьютеризация и автоматизация производства в течение ближайшего десятилетия заметно изменят нашу экономику и рынок труда.

Европа должна ускорить внедрение новых технологий, чтобы успешно справиться с развитием цифровой экономики. Однако для этого необходима более квалифицированная рабочая сила, поскольку большая часть рабочих мест в будущем предполагает наличие цифровых навыков.

”В будущем конкурентоспособность и быстрый рост экономики Европы еще больше зависят от квалификации и навыков наших жителей”, — сказал Осиновский.

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По словам министра, Эстония поставила своей целью достичь к 2023 г. 95%-ной цифровой компетенции у населения. Для достижения этой цели государство вносит свой вклад в различные учебные проекты и учебу на протяжении всей жизни.

”Из отчетов по созданию координационной системы развития навыков и международных исследований следует, что навыки ИКТ нужны в любом секторе, а не только в ИТ-сфере. Данные международного исследования промышленности указывают на то, что к 2020 г. 90% всех рабочих мест будут предполагать наличие цифровых навыков”, — сказал министр.

На трехсторонней встрече высокого уровня по вопросам экономического роста и трудовой занятости также приняли участие представители общеевропейских работодателей и профсоюзов, представители страны-председателя Совета Европейского союза Мальты и двух следующих председателей, Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и Председатель Европейского совета Дональд Туск, Европейский комиссар по вопросам занятости, социальным делам, навыкам и мобильности рабочей силы Марианна Тиссен и ответственный за социальный диалог вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

На встрече обсуждалось, как развивать трудовую занятость, обеспечить людям достаточный доход и способствовать социальному вовлечению. Также участники встречи обсудили новые формы труда и будущее промышленности, роль заинтересованных сторон и Европейский столп социальных прав.