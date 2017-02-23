Осиновский созывает рабочую группу по защите здоровья школьников

Созванная по приглашению министра здоровья и труда Евгения Осиновского рабочая группа экспертов в области здоровья и образования станет обсуждать, достаточно ли хорошо применяются и актуальны ли различные ограничения в организации учебы, установленные для защиты здоровья детей.

По словам Осиновского, поводом к созданию рабочей группы послужили обращения обеспокоенных родителей, которые свидетельствуют о том, что во многих школах первоклассникам задают на дом, не соблюдаются ограничения по частоте проведения контрольных работ, а организация учебной работы зачастую не позволяет родителям соблюдать установленный для ранцев предельный вес. Действующие с 2001 года требования по защите здоровья также частично устарели.

”Нельзя приносить здоровье детей в жертву ради лучших результатов в учебе”, — сказал Осиновский. ”Цель школы — дать детям знания, но так же важна и роль школы в воспитании здорового, общественно активного и жизнерадостного человека. Школы Эстонии могут похвастаться хорошими результатами в учебе, а вот радости от школы, увы, не достает”.

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Проведенное недавно Институтом развития здоровья исследование показало, что недосыпом страдает 29% молодежи. Исследование также указывает, что недосыпание влияет не только на результаты, но и на вес детей — среди страдающих недосыпом наблюдается на 7% больше детей с избыточным весом. ”Большая учебная нагрузка дома — одна из причин, по которой школьники Эстонии спят недостаточно. Это мешает концентрации, приводит к стрессу и вредит здоровью в целом”, — добавил Осиновский.

В первый раз круглый стол соберется в марте. К участию приглашены представители министерства образования и науки, союза ученических представительств, союза защиты детей, союза работников образования, союза учителей, объединения руководителей школ, союза родителей, объединения школьных психологов, Института развития здоровья, департамента здоровья, канцелярии канцлера права, а также целевых учреждений ”Школа без притеснений” и ”Молодежь в школу”.

На основе рекомендаций рабочей группы будут подготовлены изменения действующего правового порядка.