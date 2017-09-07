Осиновский созвал консультативный совет по равным возможностям

Созданный по предложению министра здоровья и труда Евгений Осиновского совет станет анализировать влияние различных реформ и политик на неравенство в обществе. Совет состоит из эстонских ученых, действующих в области общественных наук, сообщает Министерство социальных дел.

В отчете о развитии человеческого потенциала сказано, что хотя в течение последних 25 лет наше благополучие быстро росло, вместе с тем росло и неравенство, которое по индексу Джини остается одним из самых больших в Европе.

По словам министра, снижение неравенства в обществе немыслимо без опирающейся на факты политики и именно поэтому политики и специалисты должны развивать сотрудничество с учеными в области общественных наук. ”В последнем Отчете о развитии человеческого потенциала четко сказано, что Эстония нуждается в переосмыслении. Для этого нужны новые подходы при формировании политики в области рынка труда, налогов и социальной защиты, которые принимали бы во внимание стоящие перед обществом демографические и социальные проблемы в более долгосрочной перспективе”, — сказал Осиновский. ”Важно, чтобы специалисты и политики опирались при разработке стратегий на экспертное мнение, которое поможет увязать воедино различные факторы, вызывающие неравенство, и будет задавать тон при обеспечении равных возможностей”, — добавил министр.

Работой экспертов будет руководить директор центра политических исследований Praxis Тармо Юристо, по словам которого, главная задача совета — следить за формированием политики. ”Совет будет отслеживать ситуацию и динамику неравенства в Эстонии и будет предлагать возможные сценарии, к которым приведет то или иное политическое решение. Без анализа и трактовки имеющихся данных исследований законодателю тяжело оценить влияние своих решений на неравенство: например, как конкретный законопроект или налоговое нововведение в реальности повысит риск остаться без необходимой информации или услуг”, — сказал Юристо. В качестве примера он привел сегрегацию по национальному признаку, которая произрастает из образования, переносится на рынок труда и таким образом способствует финансовому неравенству.

Совет станет издавать раз в год рапорт, который дает системную оценку ситуации с неравенством в Эстонии. Помимо Тармо Юристо в совет входят профессор Тийт Таммару (Тартуский университет, главный редактор Отчета о развитии человеческого потенциала), профессор Райнер Каттель (Таллиннский технический университет, председатель совета по гендерному равноправию), Кристина Каллас (директор Нарвского колледжа ТУ, редактор Отчета о развитии человеческого потенциала), профессор Ану Реало (Тартуский университет), Андрес Вырк (Тартуский университет) и Ану Касмель (вице-президент Всемирной ассоциации по развитию здоровья).