Осиновский: соцдемы не останутся в одном правительстве с Isamaa

"У премьер-министра три возможности: подать самому в отставку, управлять дальше с соцдемами без "Отечества" или с "Отечеством", но без соцдемов", — сказал лидер социал-демократов.

По предложению Юри Ратаса, председателя центристской партии, в воскресенье пройдет встреча лидеров партий, входящих в правящую коалицию, в которой согласился принять участие Осиновский.

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер также подтвердил ERR, что примет участие в предложенной Ратасом встрече лидеров, добавив, что его партия ультиматумов не выдвигает.