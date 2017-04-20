Осиновский рассказал, как правительство будет платить Больничной кассе социальный налог за пенсионеров

Вчера вечером правительство договорилось о принципах стратегии бюджета на период 2018–2021. Министр здоровья и труда Евгений Осиновский добился своего и правительство начнет выплачивать за неработающих пенсионеров часть социального налога на медицинское страхование, что к 2022 году составит 13% от пенсии. Как сообщает правительство, за четыре года сфера здравоохранения получит всего 215 миллионов евро дополнительных денег, и очереди на лечение должны уменьшится.

Евгений Осиновский дал интервью Eesti Päevaleht перед заседанием правительства. По его словам, по сравнению с другими странами Евросоюза Эстония выделяет мало финансирования сфере здравоохранения, но при этом, учитывая экономическую эффективность, мы имеем хорошее обслуживание.

”Средний вклад правительственного сектора в сферу здравоохранения в Европе составляет почти 8% от ВВП, что для Эстонии, учитывая малый размер нашего правительственного сектора, является фантастикой, и чего мы в ближайшие годы не достигнем. Если люди хотят среднюю по Европе систему, то с текущей налоговой политикой ее невозможно содержать”, — объяснил Осиновский.

Откуда взять деньги?

Откуда же правительство возьмет деньги на оплату социального налога? По словам Осиновского, дополнительные средства должны появиться вследствие улучшения экономического прогноза и поддержания расходов на здравоохранение в приоритете при распределении дополнительных ресурсов.

”Говоря навскидку, у всех министерств есть дополнительные ходатайства на 70–80 миллионов, которые не были удовлетворены. Со стороны Министерства социальных дел могу привести, например, ходатайства о лечении наркозависимости и расходах на обеспечение безопасности — очень важные вещи, но денег просто нет”, — рассказал Осиновский.

Как считает министр, это вопрос распределения приоритетов. Если иметь в приоритете здравоохранение, то тогда придется оставить какие-либо другие расходы, о которых ходатайствуют министерства, непокрытыми. Однако нельзя сказать, что здравоохранение получит дополнительное финансирование напрямую за счет чего-либо конкретного.

Осиновский также ответил, что дополнительное финансирование для сферы здравоохранения не будет получено от повышения акцизов и налога на сахар, так как поступление денег зависит от уровня потребления, с которым опасно связывать такую важную сферу.

На что будут направлены деньги?

Дополнительные деньги будут направлены на уменьшение очередей, то есть улучшения доступность лечения. Уменьшение очередей должно происходить постепенно.

Министр рассказал, что планируются изменения в системе оплаты лекарств, чтобы сделать ее более справедливой, создав скидки для хронических больных. Система будет переделана и вступит в силу с января 2018 года. Самое важное изменение — нагрузка самофинансирования будет оцениваться индивидуально.

Согласно статистике Больничной Кассы, очереди на лечение уменьшились на пару процентов. По мнению министра, это вызвано тем, что люди вместо долгого ожидания идут в травмпункт, вызывают скорую помощь или обращаются к платным врачам: ”Номинальная очередь — шесть недель. Это полтора месяца. Честно говоря, я не представляю, чтобы человек, который волнуется за свое здоровье, ждал полтора месяца. Это слишком долгий срок”.

Состоится ли запланированная сотрудниками сферы здравоохранения забастовка, которую они готовы вести несколько месяцев? Осиновский объяснил, что все зависит от того, будут ли врачи довольны решением правительства или посчитают его недостаточным.