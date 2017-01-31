Осиновский раскритиковал медиков за отказ подписывать коллективный договор

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский подверг критике действия медицинских работников, которые ставят заключение коллективного договора в зависимость от гарантированного улучшения доступности медицинской помощи в Эстонии, передает rus.err.ee.

"Отклонив предложение государственного примирителя, проиграют все медицинские работники, в особенности медсестры и санитары. Все участники ранее подтвердили, что предложенное госпримирителем соглашение приемлемо, но к сожалению как минимум одна делегация, представляющая медицинских работников, своим сегодняшним решением поставила под угрозу повышение зарплат для всех медицинских работников, а также спокойную работу в сфере здравоохранения, — сказал Осиновский во вторник, 31 января. — Без сомнения, это не является примером хорошего социального партнерства, и не защищает интересы медицинских работников и пациентов".

По мнению Осиновского, суть переговоров о коллективном договоре — достичь соглашения о зарплатах и условиях труда медицинских работников. Ставить их в зависимость от принимаемых на уровне правительства решений неуместно, потому что такие переговоры не являются политическим процессом.

Министр добавил, что государство сделало все возможное для заключения договора: выделило деньги на повышение зарплат в бюджете Больничной кассы, запланировало решить проблему устойчивого финансирования системы здравоохранения весной этого года, а также выделило 10 млн евро на увеличение оплачиваемых случаев лечения как жест доброй воли.