Осиновский представил Рийгикогу разрабатываемую программу действий в области ВИЧ

Государство планирует принять решительные меры для остановки эпидемии ВИЧ при помощи программы действий в области ВИЧ до 2025 г., разрабатываемой в сотрудничестве министерства социальных дел и Института развития здоровья. Если сейчас каждый год добавляется свыше 200 новых случаев заражения, то к 2025 г. министерство социальных дел хочет сократить число новых случаев более чем вдвое, сообщает Министерство социальных дел.

”Новые случаи заражения следует сократить до 100 и менее случаев в год — это амбициозная, но осуществимая цель. Новые лекарства при корректном соблюдении схемы лечения позволяют подавить вирусную нагрузку в организме человека настолько, что возможность дальнейшего распространения ВИЧ становится крайне маловероятной”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский на прошедшем сегодня заседании социальной комиссии.

”Прежде всего в нашей стране необходимо взять коллективную ответственность за борьбу с распространением ВИЧ. Изменениям должны способствовать не только сектор здравоохранения, но и, к примеру, система образования Эстонии. Каждое несостоявшееся заражение, а также раннее обнаружение инфицирования и направление на лечение — это победа”, — добавил он.

В программе действий в сфере ВИЧ, которая будет готова к лету, намечено пять направлений: профилактика и повышение осведомленности, раннее обнаружение и направление на лечение, услуги по снижению вреда, лечение и услуги поддержки для людей с ВИЧ и СПИДом. ”К примеру, планируется добавить экспресс-тесты в перечень услуг больничной кассы, повысить знания медиков и социальных работников о ВИЧ, а также расширить доступность услуг лечения и снижения вреда”, — сказал министр.

Мероприятия программы определены, исходя из целей Всемирной организации здравоохранения к 2020 г.: 90% ВИЧ-позитивных знают о своей болезни, 90% ВИЧ-позитивных находится на лечении и 90% из получающих терапию достигают неопределяемой вирусной нагрузки.

Государственную программу действий в области ВИЧ на 2017-2025 гг. планируется представить правительству в июне этого года.

Число новых случаев заражения ВИЧ в Эстонии сократилось с 1474 случаев в 2001 г. до 230 случаев в 2016 г., однако Эстония по-прежнему остается одним из лидеров Европейского союза по числу новых случаев.