Осиновский предложил пост министра здоровья и труда Рийне Сиккут

Покидающий должность министра здоровья и труда лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский предложил занять этот пост советнику Госканцелярии Рийне Сиккут, которая принципиально согласилась принять это предложение, передает rus.err.ee.

"Соответствует истине, что Евгений Осиновский сделал мне предложение занять пост министра здоровья и труда в рядах социал-демократов, и я дала свое принципиальное согласие", — сказала Сиккут.

Она добавила, что в настоящее время находится в отпуске за границей и встретится с руководством Социал-демократической партии в среду на следующей неделе.

Осиновский накануне назначенного на вечер пятницы внеочередного заседания правления соцдемов также подтвердил, что Сиккут сделано предложение занять министерский пост.

"Речь идет о пользующемся высокой оценкой эксперте, и я рад, что Рийна дала свое принципальное согласие. Хотя большая часть членов правления [партии] в курсе моего предложения, правление по понятным причинам хочет встретиться с кандидатом. Поэтому мы пригласили Рийну на заседание правления в следующую среду, после чего правление сможет принять решение", — сообщил лидер соцдемов.