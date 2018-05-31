31.05.2018, 22:00

Осиновский: появление ребенка больше не ставит семью под угрозу бедности

 (8)
rus.delfi.ee
EST 2
Jevgeni Ossinovski 07.07.17
Taavi Sepp

Тема рождаемости сегодня обсуждалась в Рийгикогу как вопрос государственной важности. По словам председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, благодаря проведенным в семейной политике изменениям, Эстония за короткое время стала государством, в котором появление ребенка больше не ставит семью под угрозу бедности, сообщает пресс-служба партии.

”Во многом благодаря социал-демократам мы достигли прорыва в семейной политике. Выросли детские пособия, для одиноких родителей создан алиментный фонд, бесплатный обед в школе теперь есть и у гимназистов, государство взялось за поддержку кружков по интересам”, — сказал Осиновский в Рийгикогу. ”Если в 2014 году в абсолютной бедности проживало 9% детей, то к 2016 году этот показатель сократился в три раза — до 3,5%”.

В 2017 году детская бедность сократилась еще больше — государство стало достойно поддерживать семьи с тремя детьми и более. Именно среди таких семей более всего была распространена бедность. ”В отличие от других стран мы теперь можем сказать, что в большинстве случаев появление ребенка больше не ставит семью под угрозу бедности. Еще в 2014 году все было иначе”, — отметил Осиновский. ”Наш успех особенно бросается в глаза, если сравнивать ситуацию в разных государствах. Если доля ВВП на социальные расходы у нас одна из самых низких в Европе, то в семьи больше нас инвестирует только Люксембург”.

Однако, по словам Осиновского, это не значит, что нужно почивать на лаврах. ”Как минимум последний год в детском садике мог бы стать частью обязательного школьного образования и быть бесплатным. В таком случае дети из небогатых семей не останутся без дошкольного образования из-за нехватки денег у родителей”, — предложил Осиновский. Кроме того, правительство намерено сделать систему родительских отпусков более гибкой, чтобы и отцы смогли больше времени проводить с детьми.

ТОП

По мнению лидера соцдемов, чтобы увеличить численность населения страны, необходимо лучше заботиться о ее жителях. ”Если рождаемость в Эстонии низкая, то преждевременная (а потому предотвратимая) смертность — высокая. У нас случается почти 1000 смертей по причине травм в год. По числу смертей от наркотиков и самоубийств мы лидируем в Европе. Каждая смерть от травмы предотвратима. Слишком рано в Эстонии умирают и от многих заболеваний”, — обратил внимание Осиновский. Политик добавил, что основная проблема заключается в образе жизни людей, что несомненно касается и вопроса прироста населения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Закрывшийся год назад единственный в Нарве секс-шоп снова работает: кто его клиенты, что покупают?

31.05.2018
На том же месте, где 20 лет проработал единственный нарвский секс-шоп, закрытый в начале 2017 года, появился новый магазин для взрослых. Хозяйка, являющаяся одновременно единственным продавцом, уже другая, но концепция, если сравнивать с предшественником, не изменилась.
Подробнее

Опасный перекресток в Мустамяэ: три ДТП за неделю. В чем проблема?

31.05.2018
Обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Большое интервью Сависаара, наследный принц Дубая в Таллинне и истории двух однополых пар

31.05.2018
Сегодня Эдгару Сависаару — 68 лет, и он дал Delfi эксклюзивное интервью, в котором рассказал много интересного. Свою, уже совершенно другую, историю рассказали нам и эстонец Ханно и американец Джош. А другие однополые супруги- Март Хабер и Тайво Пиллер — стали первыми гражданами Эстонии, заключившими однополый брак. Все самое интересное — в подборке!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГРАФИК: Сколько заработал Таави Аас в прошлом году? Кто из коллег его обогнал?

31.05.2018
Сегодня заканчивается срок подачи деклараций экономических интересов, и на данный момент все члены Таллиннской горуправы представили их. Смотрите график, кто сколько заработал в прошлом году.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-20% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
95,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-20% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
167,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €

Системы родительских отпусков и пособий изменятся. Читайте, что нас ждет!

31.05.2018
На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий, благодаря которым у родителей появится возможность с заметно большей гибкостью использовать родительское пособие и распределять его между обоими родителями, сообщает Министерство социальных дел.
Подробнее




ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

31.05.2018
Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Сейчас он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой Сависаар был весьма немногословен, и поэтому, когда поступило предложения сделать большое интервью, мы, естественно, ухватились за эту возможность, но…
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ