Осиновский: появление ребенка больше не ставит семью под угрозу бедности

В 2017 году детская бедность сократилась еще больше — государство стало достойно поддерживать семьи с тремя детьми и более. Именно среди таких семей более всего была распространена бедность. ”В отличие от других стран мы теперь можем сказать, что в большинстве случаев появление ребенка больше не ставит семью под угрозу бедности. Еще в 2014 году все было иначе”, — отметил Осиновский. ”Наш успех особенно бросается в глаза, если сравнивать ситуацию в разных государствах. Если доля ВВП на социальные расходы у нас одна из самых низких в Европе, то в семьи больше нас инвестирует только Люксембург”.

Однако, по словам Осиновского, это не значит, что нужно почивать на лаврах. ”Как минимум последний год в детском садике мог бы стать частью обязательного школьного образования и быть бесплатным. В таком случае дети из небогатых семей не останутся без дошкольного образования из-за нехватки денег у родителей”, — предложил Осиновский. Кроме того, правительство намерено сделать систему родительских отпусков более гибкой, чтобы и отцы смогли больше времени проводить с детьми.

По мнению лидера соцдемов, чтобы увеличить численность населения страны, необходимо лучше заботиться о ее жителях. ”Если рождаемость в Эстонии низкая, то преждевременная (а потому предотвратимая) смертность — высокая. У нас случается почти 1000 смертей по причине травм в год. По числу смертей от наркотиков и самоубийств мы лидируем в Европе. Каждая смерть от травмы предотвратима. Слишком рано в Эстонии умирают и от многих заболеваний”, — обратил внимание Осиновский. Политик добавил, что основная проблема заключается в образе жизни людей, что несомненно касается и вопроса прироста населения.