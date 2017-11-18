Осиновский: политика гражданства полностью провалилась

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский заявил на Международной конференции по теме интеграции в Таллинне, что политика гражданства Эстонии полностью провалилась.

"Мы должны признать, что сегодняшняя политика гражданства, которая была в Эстонии, полностью потерпела неудачу. Она провалилась потому что мы говорим, что у нас есть 100 000 человек, у которых родной язык — русский, и которые получили гражданство Эстонии. И это хорошо", — сказал глава соцдемов, передает rus.err.ee.

"Но посмотрим на то, что еще происходит в это же время. Около 100 000 человек взяли российское гражданство. И теперь мы говорим о безопасности. Говорят, что Россия сама виновата, что выдала им паспорта. Друзья, но мы не влияем на политику гражданства другой страны", — добавил он.

По словам Осиновского, забывают говорить и о том, что мы сами можем повлиять на то, как наши люди будут вести себя в Эстонии, станут они скорее гражданами Эстонии или гражданами других стран.

Затем Осиновский обратил внимание на темпы натурализации и признал, что в первые годы после восстановления независимости этот темп был высоким, поскольку у большинства людей были сильные стимулы на рынке труда.

"Эти люди получили гражданство. Сегодняшний темп натурализации, если исключить несовершеннолетних, в принципе равен нулю. И он был равен нулю с 2007 года", — подчеркнул он.

По его словам, Эстония может сделать один важный шаг и сказать, что все родившиеся в Эстонии дети, дети жителей Эстонии, являются гражданами Эстонии: "Я родился здесь, я стал гражданином по своей матери, и никто не спрашивал меня, что я думаю об этой стране. Как и не спрашивают у миллиона людей. Миллионов людей не спрашивают, что они думают об этой стране, но некоторых — спрашивают. Это очень важный факт, который нужно иметь в виду".