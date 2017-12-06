Осиновский похвалил парламент за пособие для ветеранов Чернобыля

Сегодня парламент принял поправки к законопроекту, согласно которому неграждане и граждане по натурализации, участвовавшие в спасении Чернобыля, со следующего года будут получать пособие. Лидер соцдемов Евгений Осиновский похвалил парламент за это решение, ведь теперь наконец восстановлена справедливость, сообщается в пресс-релизе.

Ранее государственное пособие ликвидаторам ядерных аварий выплачивалось лишь гражданам по рождению, согласно Закону о репрессированных.

”Эта несправедливая история длилась долгое время, ее нужно было прекратить давно. Однако лишь нынешняя коалиция смогла восстановить справедливость и договориться о выплате пособия также тем ветеранам Чернобыля, которые не являются гражданами Эстонии по рождению”, — отметил Евгений Осиновский.

Кроме того, согласно принятым поправкам, пособие ликвидаторам последствий ядерных катастроф повысится с 192 до 230 евро. Поправки вступят в силу с 2018 года. Чтобы получить пособие, гражданам по натурализации и негражданам нужно будет подать в Департамент социального страхования однократное ходатайство.