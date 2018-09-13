Осиновский: откуда возьмет время и деньги на изучение эстонского мама-одиночка из Кохтла-Ярве, работающая в магазине?

”Заявления реформистов вызвали во мне недоумение. Речь идет об изменениях, в которых абсолютно нет никакого идеологического конфликта. Не понимаю, как кто-то может выступать против этого”, — сказал Осиновский, выступая перед депутатами в парламенте.

Согласно предложенному соцдемами законопроекту, люди, желающие получить эстонский паспорт, смогут бесплатно пройти языковые курсы, а также получить 20 дней оплачиваемого учебного отпуска.

”Люди, которые не смогли к сегодняшнему дню выучить эстонский язык, в социальном плане находятся, как правило, в более слабом положении. Откуда возьмет время и деньги на изучение эстонского языка мама-одиночка из Кохтла-Ярве, работающая в магазине? По-моему, это вполне естественно, что государство должно создать дополнительные возможности, чтобы помочь людям выучить язык”, — заявил Осиновский.

Лидер соцдемов напомнил, что языковые курсы для ходатайствующих о гражданстве предоставлялись и раньше, однако, государство компенсировало расходы лишь после успешной сдачи экзамена.

”Это была хорошая практика, но она, увы, не решала проблемы определенной группы людей, у которых попросту нет возможности выложить за курсы сразу определенную сумму”, — пояснил необходимость изменений Осиновский.

По словам политика, социал-демократы всегда последовательно работали над тем, чтобы граждан становилось больше, а неграждан — меньше.