13.09.2018, 12:16

Осиновский: откуда возьмет время и деньги на изучение эстонского мама-одиночка из Кохтла-Ярве, работающая в магазине?

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rus.delfi.ee
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Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Jaanus Lensment

Вчера в Рийгикогу лидер социал-демократов Евгений Осиновский призвал депутатов проигнорировать предложение Партии реформ не голосовать за поправки к Закону о гражданстве.

”Заявления реформистов вызвали во мне недоумение. Речь идет об изменениях, в которых абсолютно нет никакого идеологического конфликта. Не понимаю, как кто-то может выступать против этого”, — сказал Осиновский, выступая перед депутатами в парламенте.

Согласно предложенному соцдемами законопроекту, люди, желающие получить эстонский паспорт, смогут бесплатно пройти языковые курсы, а также получить 20 дней оплачиваемого учебного отпуска.

”Люди, которые не смогли к сегодняшнему дню выучить эстонский язык, в социальном плане находятся, как правило, в более слабом положении. Откуда возьмет время и деньги на изучение эстонского языка мама-одиночка из Кохтла-Ярве, работающая в магазине? По-моему, это вполне естественно, что государство должно создать дополнительные возможности, чтобы помочь людям выучить язык”, — заявил Осиновский.

Лидер соцдемов напомнил, что языковые курсы для ходатайствующих о гражданстве предоставлялись и раньше, однако, государство компенсировало расходы лишь после успешной сдачи экзамена.

”Это была хорошая практика, но она, увы, не решала проблемы определенной группы людей, у которых попросту нет возможности выложить за курсы сразу определенную сумму”, — пояснил необходимость изменений Осиновский.

По словам политика, социал-демократы всегда последовательно работали над тем, чтобы граждан становилось больше, а неграждан — меньше.

”Так мы решили проблему 13-летней Кристины из Кохтла-Ярве и других детей, оказавшихся в подобной ситуации, разрешив в Эстонии двойное гражданство для несовершеннолетних людей. В 2016 году мы остановили воспроизводство серых паспортов, автоматически предоставив гражданство всем новорожденным, чьи родители обладают серым паспортом. Результат на лицо — сегодня неграждан среди детей практически нет. Мы считаем, что государство не должно пускать ситуацию на самотек, а помочь людям на пути к получению эстонского паспорта”, — заключил Осиновский

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