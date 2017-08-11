Осиновский — об опасности прихода EKRE к власти и альтернативе для русскоязычных избирателей

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский в интервью Eesti Päevaleht заявил, что на человеконенавистническую риторику EKRE нельзя отвечать лишь слабым политическим философствованием.

”Я буду избираться в Таллинне, и мы считаем необходимым, чтобы власть в столице наконец изменилась”, — сообщил Осиновский о своих намерениях в отношении предстоящих местных выборов. Кандидат на пост мэра столицы Райнер Вакра предложил Осиновскому избираться в районе Кесклинн.

В Таллинне также будут избираться Индрек Саар, Свен Миксер, Андрес Анвельт, Эйки Нестор и другие соцдемы. Таким образом, вместе с Урве Пало, баллотирующейся в Виймси, все министры-соцдемы примут участие в местных выборах. Осиновский заверил, что идти в городское собрание министры не планируют.

Политика EKRE опасна для Эстонии

”Если посмотреть, что происходит на эстонском политической ландшафте, то человеконенавистнической и антиевропейской политике EKRE нужно показать красный свет как на местных выборах, так и на выборах в Рийгикогу и Европарламент”, — добавил Осиновский.

По его словам, предвыборный лозунг консерваторов ”Зададим жару!” означает, что они готовы все придать огню, и показывает, как они относятся к ”людям, не отвечающим их принципам селекции”. Лидер соцдемов также провел параллель с наделавшим шума лозунгом неонацистов в Германии — ”Дадим газа!”.

”Уже год назад я говорил […], что один из величайших рисков для Эстонии — если в контексте роста влияния EKRE политика Эстонии начнет ”EKRE-зироваться”, то есть радикализироваться, что и происходит. Год назад никто не мог предположить, что Партия реформ пожелает создать с EKRE коалицию. Теперь же этого захотели и Кристен Михал, и Ханно Певкур на столичном и государственном уровне”, — отметил Осиновский.

Председатель социал-демократов добавил, что ценности EKRE и их политика не просто человеконенавистнические, а опасны для Эстонии — для ее безопасности и демократии. Он считает, что часто мы не замечаем, в каком либеральном, открытом и демократичном обществе и правовом государстве мы живем.

Осиновский добавил, что политика IRL и Свободной партия уже становится ближе к EKRE, теперь в этом направлении двигается и Партия реформ. Ели EKRE получит достаточно сильный мандат, чтобы быть в коалиции вместе с Партией реформ, то демокатия Эстонии будет под угрозой.

”Мы знаем, что в таком мультикультурном обществе, как в Эстонии, различные риторики о якобы паразитирующих здесь тиблах и прочем подобном направлены на то, чтобы ослабить эстонское общество”, — объяснил он и добавил, что подобную риторику нельзя оправдывать свободой слова.

Русскоязычным избирателям необходимы альтернативы

К слову, министр юстиции и член IRL Урмас Рейнсалу недавно предложил поддержать инициированный EKRE законопроект против Закона о сожительстве. Тем не менее, IRL — партнер социал-демократов по коалиции. Осиновский объяснил это желанием получить больше поддержки перед выборами.

”Социал-демократы не позволят отменить Закон о сожительстве, и это знает как Рейнсалу, так и председатель IRL Хелир Валдор Сеэдер. […] В основном сотрудничество в правительстве проходит хорошо, но у IRL проблемы с поисками своего идеологического направления”, — считает он.

Поэтому у самого Осиноского несколько причин чтобы идти на выборы в Таллинне. Во-первых, желание сделать Таллинн дружелюбным к людям, а не враждебным, а во-вторых — смена центристской власти в Таллинне.

”Три срока самодержавия центристов привели к лености их мысли. Центристская партия использовала город Таллинн как машину, с помощью которой они удерживались у власти. Таллинн заслуживает честного управления, которого мы уже давно не видели”, — объяснил он.

Осиновский считает, что другие альтернативы предлагаются не самые лучшие: ”С одной стороны избираются бизнесмены, которые хотят получить власть в городе, чтобы продвигать свои интересы […]. А с другой — Партия реформ, чей кандидат в мэры представляет собой воплощение политической коррупции в Эстонии”.

Соцдемы хотят установить в Таллинне коалиционное правительство, устранив монополию центристов. При этом они однозначно против сотрудничества со списком Эдгара Сависаара как очагом коррупции, а также с EKRE — по идеологическим соображениям.

”Кроме того, русским таллиннцам нужна лучшая альтернатива, чем выбирать между разными оттенками Центристской партии”, — отметил Осиновский и добавил, что теперь соцдемы могут предложить подобную альтернативу намного успешнее, чем четыре года назад.