Осиновский о сравнении с Горбачевым: пусть называют, это сознательная PR-кампания

Министр здоровья и труда и председатель соцдемов Евгений Осиновский дал большое интервью газете LP. Читайте отрывок из интервью, в котором Осиновский отвечает на вопросы о своей алкогольной политике, поездках эстоноземельцев в Латвию за алкоголем, а также о том, что его сравнивают с Михаилом Горбачевым и даже называют Горба.

Вопрос в том, что если закрутить гайки, то ситуация ухудшится. Увеличится потребление контрабандного алкоголя или участятся вылазки в алкогольные магазины на латвийской границе.

Если вы имеете в виду мой пакет алкогольной политики, то есть тот законопроект, о котором все говорят, то оппоненты описывают его, как особо либеральное начинание. Утверждают, что это как сухой закон времен Горбачева или подобные старые законы в США и Финляндии. Одним словом, идут насмешки и клеймление. Но посмотрите еще раз на мой пакет. Какое предложение в нем ограничивает людей в употреблении алкоголя? Ни одного! Никто не ограничивает право человека пойти в магазин и купить себе алкоголь.

Читать еще

Приходилось ли тебе слышать, что тебя в некоторых кругах называют Горбой?

Пусть называют. Что мне с этим знанием прикажете делать? За эти полтора года меня клеймили по-разному. Видимо, для того, чтобы создать образ: Осиновский — какой-то тиран, который хочет в Эстонии все запретить. Это была полностью сознательная PR-кампания. Но что мне с этим делать? Я знал, что последует такая атака, знал, что она может быть жестокой. Мне говорили, что до вступления закона в силу будут использоваться все возможности для борьбы со мной. Более года назад в самом начале процесса ко мне пришел один производитель алкоголя и принес на белом листе параграфы формулировок — если я их включу в законопроект, то законопроект поддержит и Партия реформ… Я знал, против кого я иду.

Подожди, что же все-таки было на том белом листе?

Ну, были… другие предложения, значительно более разбавленные. Сказали, что добавим немного ”косметической обработки” и они пройдут, не волнуйся.

А то, что с находящихся за Пайде регионов отправляются постоянные вылазки в латвийские алкогольные магазины, тебя не раздражает?

Это неизбежное побочное явление, пока Латвия не примет акцизные решения для защиты своего народа. Мы уже дружески мотивировали литовского коллегу двигаться в таком же направлении. Так или иначе, когда-нибудь эти решения будут приняты.

Люди скидываются, арендуют микроавтобус и покупают в Латвии за раз больше алкоголя и на большую компанию. Как мне известно, из Таллинна туда ходит регулярный автобусный рейс.

Говорят, что в день туда ездят шесть автобусов с финнами… триста человек. Давайте не будем так сильно раздувать эту проблему. Какую часть от общего количества финских туристов составляют эти люди, которые для экономии пары десятков евро готовы целый день ехать на автобусе? Бог с ними, пусть ездят.

А то, что наши люди ищут, где дешевле можно приобрести один или иной товар, само собой разумеется. Их за это нельзя никак осуждать. Что мне не нравится (Налогово-таможенный департамент, я надеюсь, должен этим серьезно занятья как можно быстрее) так это то, когда покупают в Латвии целые фургоны алкоголя и продают в местных кабаках. Вот это уже незаконно.

Читайте полное интервью Евгения Осиновского в понедельник.