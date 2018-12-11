11.12.2018, 20:17
Осиновский о миграционном соглашении ООН: задним числом рассуждать нет смысла(1)
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сказал, что вопрос присоединения к миграционному соглашению ООН решен.
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сказал, что вопрос присоединения к миграционному соглашению ООН решен.
Он сказал, что согласен со словами премьер-министра Юри Ратаса о том, что дебаты, в ходе которых удалось прийти к определенному решению, вновь начинать нет никакого смысла.
"Этот вопрос общество обсудило достаточно основательно, Рийгикогу высказал свою позицию и я не вижу смысла задним числом рассуждать об этом”, — сказал соцдем.
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