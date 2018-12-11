Осиновский о миграционном соглашении ООН: задним числом рассуждать нет смысла

Он сказал, что согласен со словами премьер-министра Юри Ратаса о том, что дебаты, в ходе которых удалось прийти к определенному решению, вновь начинать нет никакого смысла.

"Этот вопрос общество обсудило достаточно основательно, Рийгикогу высказал свою позицию и я не вижу смысла задним числом рассуждать об этом”, — сказал соцдем.