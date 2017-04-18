Осиновский о финансировании здравоохранения: мы то приближаемся к консенсусу, то отдаляемся

За месяц до забастовки врачей и утверждения стратегии государственного бюджета министр здоровья и труда Евгений Осиновский сказал, что одно время правительство было на шаг ближе к консенсусу по вопросам финансирования сферы здравоохранения, затем снова — дальше, и что свою лепту в переговоры вносит и политика.

Осиновский сказал в понедельник в передаче „Uudis+” на Vikerraadio, что правительство уже месяц напряженно занимается поиском недостающих здравоохранению средств. ”Последняя неделя уже ознаменовалась конкретными цифрами. На данный момент соглашений еще нет, но я уверен, что в ближайшие несколько недель они будут достигнуты”, — сказал он.

Министр отметил, что решения будут вынесены в рамках бюджетной стратегии и что они занимаются поиском средств не из-за возможной забастовки, а из-за того, что система финансирования здравоохранения недееспособна и нуждается в дополнительных вливаниях: общество стареет, потребность в лечении растет, а число вносящих свой вклад в систему здравоохранения людей уменьшается.

По словам Осиновского, в данной области уже долгое время наблюдается недостаток финансирования, но и при столь небольших деньгах удавалось обеспечивать качественные медицинские услуги. ”Из этого камня удалось выжать достаточно много”, — сказал он, но добавил, что дополнительные средства все же необходимы. ”Дополнительные средства, несомненно, необходимы. Сколько именно — зависит от того, какую систему мы хотим: насколько доступную, насколько инновационную, несколько географически досягаемую”.

По оценке министра, речь идет о десятках миллионов. Говоря об источниках дополнительных средств, он исключил возможность поднятия налогов и урезания финансирования других сфер, но в то же время заметил, что если финансирование здравоохранения является приоритетом правительства, то для других областей денег остается пропорционально меньше.