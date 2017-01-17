Политические решения Эстонии и Франции привели к тому, что в последние годы начало снижаться социальное и региональное неравенство, тем не менее в этой области еще многое предстоит сделать. Это признали вчера на встрече в Париже председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский и лидер французских социал-демократов Жан-Кристоф Камбаделис.

”Социальное и экономическое неравенство неизбежно усугубляет недовольство властью и является по всей Европе благодатной почвой для распространения популистский антиевропейских идей”, — сказал глава СДП Евгений Осиновский. ”Наша общая цель должна заключаться в содействии внутренней и европейской политики, которая обеспечивала бы всем равные возможности. Люди должны чувствовать, что являются частью экономического роста”.

Оба политика сошлись во мнении, что Евросоюз должен приложить усилия к тому, чтобы укреплять единство Европы, несмотря на давление праворадикальных идеологий. ”Сильная Европа — это не только единство внешней, экономической политики и политики безопасности, но и контроль за внешними границами, ежедневное сотрудничество спецслужб для предотвращения террористической угрозы и, конечно же, доверительные отношения между правительствами и гражданами”, — сказал Жан-Кристоф Камбаделис.

16 и 17 января министр здоровья и труда Евгений Осиновский вместе с делегацией от министерства социальных дел находится с визитом в Париже, во время которого встретится с министрами труда и здоровья Франции, а также примет участие во встрече министров в рамках комитета по вопросам здоровья ОЭСР.