Осиновский на съезде Социал-демократической партии: будущее за теми, кто смел

”Будущее за теми, кто смел. Наша цель — инновативное, свободное государство, которое ценит каждого своего жителя”, — сказал лидер соцдемов Евгений Осиновский, выступая сегодня на съезде Социал-демократической партии. Политик также добавил, что политика — это не конкурс красоты, а ответственность за следующие поколения.

”Целью политики не должно быть усугубление страхов людей, наоборот, политика должна дать людям чувство уверенности, для того чтобы вместе идти дальше. Увы, сегодня некоторые пытаются делать обратное, оборачивая страх в ненависть. Ненависть к другим людям, ненависть к изменениям. Да, такой путь может привести к поддержке избирателей на выборах, но не к успеху государства и общества”, — подчеркнул Осиновский.

Лидер партии не раз повторил о смелости, необходимой для изменений. Соцдем также отметил, что трусливые партии призывают повернуть время вспять, закрываются на мызах своих председателей и тоскуют по былым временам.

”Они хотят закрыть границы, запретить любовь, надеть намордники на судей. Они уже где-то вырезают своими затупившимися от ненависти ножницами шаблоны, по которым можно будет определить, кто является правильной мамой, правильным эстонцем, правильным человеком”, — комментирует действия оппонентов Осиновский. ”Реформисты сказали, все это — нормально, другие же молчали. Социал-демократы же говорят определенно — это ненормально”.

”Никто другой не защитит свободы и права жителей Эстонии так, как это делаем мы, соцдемы”, — подтвердил Евгений Осиновский.