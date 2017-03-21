Осиновский: мы планируем принять решительные меры для противодействия распространению ВИЧ

"Эстония по-прежнему удерживает лидирующие позиции по числу новых случаев заражения ВИЧ в Европейском союзе, но систематическая работа и рост стабильного государственного финансирования помогли значительно сократить число новых заражений ВИЧ", – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский в понедельник, 20 марта, на неформальной встрече министров здоровья на Мальте.

”Нам удалось сократить число новых заражений ВИЧ с 1474 случаев в 2001 г. до 230 случаев в 2016 году”, — сказал Осиновский на вчерашней встрече. ”Вот-вот мы представим новую государственную программу действий по ВИЧ на 2017-2025 гг., которая ставит амбициозную, но осуществимую цель — свести число новых заражений к 100 случаям в год”.

Министр добавил, что во время председательства в Совете Европейского союза Эстония решила пригласить экспертов к открытым дискуссиям о том, как обеспечить успешный переход с проектного финансирования на стабильное государственное финансирование и гарантировать устойчивость услуг. Поскольку Эстония продемонстрировала успех в этой области, ожидания к обсуждению темы есть и у международных организаций, в числе прочих у ВОЗ, Глобального фонда и ЮНЭЙДС.

”При корректном соблюдении схемы лечения новые лекарства позволяют снизить вирусную нагрузку настолько, что ВИЧ не распространяется. Мы должны приложить усилия, чтобы связать тестирование ВИЧ-позитивных, их наблюдение и лечение с остальной системой здравоохранения. Для этого в данный момент составляем государственное руководство по лечению ВИЧ, и в то же время опробуем тестирование на ВИЧ у семейных врачей”, — добавил Осиновский.

На вчерашней неформальной встрече министров здоровья на Мальте обсуждалось, каких успехов странам удалось достичь в противодействии эпидемии ВИЧ. Также в фокусе были проблемы избыточного веса детей, трансграничные аспекты лечения редких заболеваний, а также связанные с передвижением медиков в Европейском союзе проблемы.

В ходе визита министр Осиновский встретился с партнерами по председательству — министрами здоровья Австрии и Болгарии. Также имели место двусторонние встречи с министрами Польши, Великобритании и Ирландии. В воскресенье министр встретился с коллегами из стран Балтии и провел двусторонние встречи с министрами Дании, Швеции, Германии и Италии. Темами встреч были приоритеты сферы здравоохранения, в т.ч. э-здоровье и алкоголь, а также выбор новой страны расположения для Европейского департамента лекарственных средств.