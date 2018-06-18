18.06.2018, 21:20

Осиновский: ”Молодежный капитал” сократит неравенство среди молодых людей

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rus.delfi.ee
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Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Jaanus Lensment

По словам лидера социал-демократов Евгения Осиновского, чтобы помочь молодым людям обустроить самостоятельную жизнь и сократить неравенство, необходимо создать государственный накопительный фонд для молодых людей, говорится в пресс-релизе.

”По сути это накопительный счет, который открывается для каждого ребенка с его рождения и в который собираются деньги по принципу пенсионных фондов. Когда ребенок станет взрослым, он сможет использовать эти деньги на обустройство самостоятельной жизни или учебу”, — сказал Осиновский во время обсуждения этой идеи вместе с экспертами в Рийгикогу.

Молодежь в социально-экономическом смысле наиболее уязвима, так как у нее нет накоплений. По словам Осиновского, фонд помог бы молодым людям быстрее стать самостоятельными, а тем, кто рос в небогатых семьях — исполнить свои мечты. ”Речь идет не о пособии, а о своевременном накоплении. Фонд обеспечит всем молодым стартовый капитал и сократит неравенство, которое увеличивается в нашем обществе, — объяснил Осиновский. — Кроме того, этот фонд научит детей бережно относиться к своим накоплениям и ставить долгосрочные цели”. Если бы государство ежемесячно вносило в молодежный капитал 10 евро, а близкие вкладывали бы ежемесячно еще 20 евро, то к совершеннолетию ребенка стартовая сумма составляла бы уже почти 10 000 евро.

”Британский опыт показал, что в похожий фонд особенно активно вносили деньги бабушки и дедушки детей из более бедных семей”, — добавил политик. По мнению Осиновского, в дальнейшем необходимо определиться, может ли молодой человек использовать накопленную сумму всю сразу или же, например, стоит разделить ее по частям на каждые пять лет.

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По словам председателя правления Swedbank Роберта Китта, в пользу создания молодежного капитала говорит и статистика: лишь 1% всех сбережений в стране находится в руках молодых людей до 21 года, и лишь каждая десятая семья откладывает деньги на образования для своих детей. В Эстонии таких людей 34 000, общий размер сбережений которых составляет 81 миллион евро. ”У молодежи, вступающей во взрослую жизнь, сегодня нет никаких сбережений. Наличие собственных сбережений способствует развитию финансовой грамотности”, — сказал Китт. По его заверению, существуют разные способы, как накопить для молодежи сбережения.

На конференции с докладами также выступили руководитель программ Noorte Tugila Хейди Пааборт, советник по молодежной политике Союза молодежных объединений Эстонии Карл Андреас Спренк и член правления доходного общества ”Tuleva” Тыну Пекк.

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